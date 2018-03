ReclameAQUI e Keyrus fazem parceria para monitorar venda e pós-venda da Black Friday

São Paulo--(DINO - 22 dez, 2016) - Uma protagonista internacional nos campos de Inteligência de Dados, Digital, e Consultoria no Gerenciamento e Transformação de Empresas, a Keyrus em parceria com o ReclameAQUI desenvolveu uma solução de BI (Business Intelligence) pelo segundo ano consecutivo para entregar informações importantes ao consumidor brasileiro e à imprensa na Black Friday. Este ano, o monitoramento começou 30 dias antes do evento e se estenderá por mais 60 dias para acompanhar as reclamações do pós-venda.

Através da plataforma Qlik, a Keyrus desenvolveu uma solução que passa as informações das reclamações do banco de dados do portal do ReclameAQUI para a plataforma Qlik Sense, tornando possível, por exemplo, acompanhar se as entregas dos e-commerces estão dentro do prazo prometido. Na Black Friday do ano passado, uma das maiores reclamações recebidas pelo ReclameAQUI foi a entrega das mercadorias só depois do Natal, o que gerou grande frustração ao consumidor.

A solução da Keyrus permite que o ReclameAQUI tenha um Raio-X de todo o evento da Black Friday, o pré e pós-venda. A imprensa tem acesso ao portal do ReclameAQUI e pode solicitar estas informações. No dia 25 de novembro, por exemplo, vários jornalistas puderam realizar matérias com informações regionais fornecidas pela solução, gerando pautas instantâneas.

O consumidor brasileiro também teve acesso às informações e acompanhou alguns dados gerais desta solução, através de gráficos básicos no painel "Números Black Friday" do hotsite blackfriday.reclameaqui.com.br que permitiu que o consumidores tivessem ao seu dispor um mapa de classificação de sentimento nas redes sociais de 40 e-commerces no país durante o evento. Este foi o link mais acessado durante o dia 25.

"A área de BI do ReclameAQUI não conseguia uma resposta rápida, apesar de ter a informação no banco de dados da empresa. Havia necessidade de analisá-las, o que demorava dias. Com a solução desenvolvida pela Keyrus com o Qlik Sense foi possível conseguir os dados solicitados em segundos. Hoje é possível inclusive comparar informações de períodos diferentes, saber quais foram os produtos mais comprados, entre outros," comenta Hélio Basso, consultor da ReclameAQUI.

