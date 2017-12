Recrutamento online evolui e auxilia o RH a ganhar tempo e atrair talentos

"As plataformas de recrutamento online modernas utilizam um cruzamento tecnológico de dados que permite atingir o maior público possível e leva os recrutadores apenas aos candidatos alinhados ao perfil da vaga", afirma Marcelo Braga, consultor de Recursos Humanos e sócio da REACHR, plataforma digital inédita que usa algoritmos para analisar dados de candidatos e de vagas e a expertise de headhunters para conectar empresas e pessoas.

Já os recrutamentos convencionais têm um custo alto: além do tempo e do envolvimento humano que o processo demanda, há o custo de oportunidade pelo tempo em que a vaga fica aberta.

Um erro muito comum entre os RHs que utilizam o recrutamento online é usar várias plataformas ao mesmo tempo.

"O retorno do investimento em uma plataforma digital deve estar ligado à qualidade dos candidatos e ao prazo total para se fechar a posição. Ainda é muito comum empresas utilizarem várias ferramentas online ao mesmo tempo, gerando muitos candidatos, mas trazendo muito trabalho operacional para dentro da empresa", diz o consultor.

Segundo o especialista, os recrutamentos podem ser divididos em três grandes áreas: capacitação de candidatos, avaliação e gestão do processo. Na capacitação de candidatos, o recrutamento online usa a tecnologia para levar a oportunidade a um número maior de pessoas do que o recrutamento convencional, que depende de gestão humana para a divulgação das vagas. "No recrutamento online você amplia drasticamente o potencial de levar a vaga para o máximo possível de profissionais. O recrutamento convencional é mais limitado", diz.

A avaliação dos candidatos gera um custo alto e leva mais tempo para ser concluído no recrutamento convencional, enquanto que no recrutamento online é a tecnologia que faz parte dessa tarefa. "Sem dúvida a avaliação pessoal do recrutamento convencional é mais assertiva, porém a capacidade de avaliar muitos ao mesmo tempo fica reduzida", explica Braga. "O objetivo de uma plataforma como a REACHR é levar até o recrutador apenas candidatos que estejam dentro dos pré-requisitos da vaga e ainda oferecer o toque pessoal."

Com a plataforma online existe uma padronização que define as etapas e os retornos e feedbacks de forma sistemática, sem a dependência de uma equipe para cuidar do processo. "Se o profissional à frente dessa missão tem boa capacidade de organização, se a empresa tem processos claros e estáveis, torna-se possível gerenciar um recrutamento da forma convencional. Caso contrário, ele perderá tempo e dinheiro e correrá o risco de não ter o candidato ideal para a vaga", diz o headhunter.

Como se destacar? ? Segundo o consultor da REACHR, para um candidato ser percebido pelos recrutadores no meio digital é preciso fornecer o maior número de informações sobre seu perfil. "Ferramentas modernas como a REACHR possuem inteligência artificial, ou seja, quanto mais você permitir que a plataforma te conheça, melhor o sistema o recomendará para as vagas disponíveis", explica.

Dessa forma, os candidatos devem inserir seus dados na própria plataforma online de recrutamento, pois estar apenas nas redes sociais não é o suficiente para ser "encontrado". "As plataformas digitais modernas devem ter um uso ativo de marketing digital para atrair e também para se relacionar constantemente com os candidatos, com o objetivo de manter seus dados atualizados", diz. "Por isso é importante que o candidato mantenha um canal digital de acesso, seja Whatsapp, e-mail ou SMS", completa.

Acesse o site, saiba mais sobre a REACHR e cadastre-se gratuitamente: www.reachr.com.br

Sobre a REACHR

A REACHR é uma plataforma que alia a inteligência artificial e o lado humano, para aproximar pessoas das vagas adequadas ao seu perfil e ajudar as empresas a acharem o candidato sob medida para suas necessidades, proporcionando o perfeito match entre elas. A ferramenta é voltada a vendedores e estagiários.

A iniciativa marca os dez anos de mercado da SEARCH Consultoria em RH e envolveu no seu desenvolvimento especialistas em Recursos Humanos, reconhecidos por aplicar conceitos de hunting que são tendências mundiais, e em Tecnologia e Marketing, com a finalidade de criar uma ferramenta que vai revolucionar o recrutamento no mundo digital.

Além disso, a REACHR nasce com importantes chancelas de inovação. A empresa foi escolhida a quarta startup mais promissora do País em 2016, dentre mais de 1.500 empreendimentos, durante o evento 100 Open Startups, programa realizado pela Wenovate, instituição que promove o conceito e a prática da inovação aberta no Brasil.

A companhia também ficou este ano entre as 250 empresas finalistas do 8° Concurso Acelera Startup, da FIESP, e entre as 10 finalistas do Seedstars World, o maior evento global de startups em mercados emergentes do mundo.

_______________________________________________________________

