Rede de franquias aposta em camisetas licenciadas para crescer mais de 50% em 2016

"O primeiro passo foi comprar 150 t-shirts para revendê-las. Esgotamos o material em uma semana e, com a quantia que faturamos, buscamos mais 300 peças, que também acabaram rapidamente. Reinvestir o capital foi primordial para propagação do nosso nome", afirma Felipe Rossetti, um dos fundadores da Piticas, marca de camisetas que hoje aposta no segmento de cultura pop e vendeu mais de 2 milhões de itens em 2016.

Alguns anos depois, com o desenvolvimento do projeto, fundaram uma confecção de 50 m² para estampar blusas com frases humorísticas. A ideia era poupar dinheiro para posteriormente aplicar em licenciamentos. Hoje, os irmãos são donos de uma fábrica de 4 mil m², localizada em Guarulhos, e que produz cerca de 17 mil produtos por dia com a ajuda de 500 funcionários e maquinários de última geração.

Os proprietários acompanham todas as etapas da produção, desde tecido, corte e costura até o design e estamparia, além do treinamento de funcionários e do controle de satisfação dos clientes por meio de consultores espalhados pelo país.

A Piticas em 2016:

Newsletter Economia Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

? Mais de 2 milhões de camisetas vendidas;

? Mais 125 lojas implantadas por todo o país;

? 10.000 artigos vendidos na CCXP 2016;

? 100 novos licenciamentos aprovados;

? 337.721 curtidas na página oficial do Facebook;

? 30.700 seguidores do Instagram;

? R$ 45.000 é o faturamento médio mensal por loja;

? 1.800.00 visualizações no site da Piticas.

Franquias

No início, os empresários mantinham 50 unidades próprias. Quando perceberam que a ideia havia tomado uma dimensão maior do que conseguiam gerenciar sozinhos, o franqueamento foi o melhor método para expandir a distribuição. Até 2015, a sociedade era formada por 120 estabelecimentos. Em 2016, 128 novas unidades foram criadas, o que colocou a Piticas presente em todos os estados brasileiros.

Para certas pessoas, a crise financeira virou sinônimo de oportunidade, como para alguns dos franqueados mais recentes da Piticas, que viram no modelo de negócio da marca uma chance de começar o próprio negócio. "O custo médio para que alguém se torne nosso parceiro de vendas é de R$ 150 mil, mas o nosso financeiro é flexível, ou seja, é possível dar R$ 100 mil de entrada e financiar o restante, dependendo das condições. São poucas marcas que oferecem esses valores", explica Felipe.

Segundo ele, o retorno é praticamente garantido entre 18 e 24 meses. No entanto, existem alguns cases de sucesso que conseguiram uma boa margem de lucro em quatro meses. Para 2017, a Piticas visa bater a meta de manter 400 pontos de venda, além de tocar a estratégia de inserir a marca no mercado internacional.

Mais informações sobre e como comprar no site: www.piticas.com.br.

Sobre a Piticas

A Piticas nasceu da ideia de dois irmãos, Felipe e Vinicius Rossetti, que após morarem por 10 anos nos Estados Unidos, retornaram ao Brasil em busca de uma oportunidade empreendedora. Com foco no desenvolvimento da criatividade e atentos a cada detalhe, fundaram a primeira loja em 2008. Com o crescimento da marca, eles começaram a investir em maquinários de última geração, construindo uma fábrica de 4 mil m² em Guarulhos. Desde então, a Piticas tornou-se uma das maiores fábricas de camisetas especializadas em estampas da cultura pop do país, produzindo 17 mil camisetas por dia, com mais de 500 funcionários e mais de 200 lojas franqueadas espalhadas pelo país, além do e-commerce próprio na Internet. Hoje, os irmãos acompanham todas as etapas da produção, treinamento de funcionários e satisfação dos clientes por meio de seus consultores. Mais informações sobre no site: www.piticas.com.br.