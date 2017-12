REDZERO lança plataforma de cursos a distância

O projeto EAD deixa de lado aquele antigo modelo de ensino digital que, após apertar o play, dá sono até aos mais aplicados dos alunos. Seu formato diferenciado e com professores reais e amplamente reconhecidos no mercado que, além de criar o conteúdo das matérias com a equipe multidisciplinar da escola, também aparecem na frente das câmeras - diferente de outros projetos onde quem performa é um ator ou modelo.

O conteúdo é indicado para quem trabalha ou estuda na área, mas em cada curso há uma sugestão de conhecimentos necessários. "Quem veio da graduação traz uma bagagem teórica, mas sente falta de ensinamentos práticos, então focamos nisso, estimulando aplicações reais de carreira", explica Raphael Braga, Diretor de Produtos da REDZERO. A graduação, no entanto, não é uma exigência. Para ingressar na REDONLINE, basta ter um computador com acesso à internet e os softwares necessários.

Confira 5 motivos para aprender artes digitais com a REDONLINE:

? Formação rápida ? os cursos online são mais ágeis do que os presenciais. A duração pode variar de 16 a 107 horas no total.

? Sem hora marcada - as aulas não possuem hora para acontecer, portanto o aluno pode fazer todo o curso seguindo o seu próprio ritmo.

? Encaixa na rotina corrida - perfeito para quem vive na correria, já que cada videoaula tem duração de 20 a 40 minutos.

? Conta como aulas complementares na faculdade - ou seja, além de dar um up na carreira, ainda ajuda nessa possível pendência.

? O material é prático - a cada etapa encerrada o aluno terá aprendido algo novo que pode ser colocado em prática imediatamente.

Para saber mais sobre a novidade, acesse: www.redonline.com.br.

Sobre a REDONLINE:

REDONLINE é a plataforma de educação a distância da REDZERO. Por meio de uma metodologia exclusiva, oferece cursos que estimulam a criatividade e inovação para quem se interessa pela indústria de games e entretenimento ou para profissionais em busca de atualização, com a facilidade de estudar no horário e no local que preferirem. A REDONLINE pertence à REDZERO, uma das mais importantes escolas de produção de games e entretenimento digital do país, com seis unidades nas duas principais capitais do Brasil: São Paulo e Rio de Janeiro. Em 2012, a REDZERO foi adquirida pelos mesmos donos da Full Sail University, reconhecida como uma das mais importantes universidades do mundo na oferta de cursos de nível superior no segmento da indústria criativa.