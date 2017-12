Relatório da Stratecast | Frost & Sullivan mostra que WeDo Technologies lidera mercado global de garantia financeira de CSPs

LISBOA, Portugal, 25 de janeiro de 2017 /PRNewswire/ -- Com base no seu relatório de análise recente do mercado de garantia financeira de operadores de comunicações (CSPs), a empresa líder em consultoria e análise de pesquisa Stratecast | Frost & Sullivan escolheu a WeDo Technologies como única vencedora do seu prêmio Stratecast Global Market Leadership 2016 na categoria garantia financeira de CSPs. A WeDo Technologies foi condecorada pela Stratecast por liderar pela segunda vez consecutiva o mercado global altamente competitivo de garantia financeira.

O prêmio de liderança em participação de mercado segue-se à extensa análise feita pela Stratecast sobre o mercado de garantia financeira de CSPs, na qual examinou mais de 46 fornecedores globais de soluções de garantia financeira (que consiste em garantia de receita, às vezes também chamada de Profit Protection ou Loss Prevention, além de gestão de fraude e garantia de margem).

"Quando uma empresa é reconhecida como a líder de um mercado altamente competitivo, como o mercado de garantia financeira de CSPs, há um nível de prova de que a empresa também é bem vista por seus clientes", comentou Troy Morley, analista de estratégia de ODAM (Operações, Orquestração, Análise de Dados e Monetização) da Stratecast | Frost & Sullivan. "Manter essa alta consideração com uma base de clientes diversificada - a WeDo Technologies tem mais de 170 clientes em 96 países - é um desafio, mas um desafio que a empresa não só satisfez, como também superou."

"Estamos muito satisfeitos por ser reconhecidos mais uma vez pela Stratecast | Frost & Sullivan como a líder em segurança financeira", disse Rui Paiva, CEO e fundador da WeDo Technologies. "O relatório reconhece a nossa posição de liderança em participação, bem como o nosso potencial de crescimento. Por meio do nosso investimento concentrado e contínuo em pesquisa e desenvolvimento, estamos constantemente evoluindo a um ritmo rápido para garantir que as nossas soluções estejam um passo à frente na prevenção de ameaças que atacam a rentabilidade dos nossos clientes."

Ao fornecer software que analisa, monitora, controla, administra, opera e otimiza de forma inteligente grandes quantidades de dados de toda a organização, a WeDo Technologies se destaca em maximizar soluções de entrega de garantia de receita e gestão de fraude que minimizam, ou até mesmo acabam com ineficiências operacionais e de negócios, permitindo que CSPs alcancem retornos financeiros significativos.

A WeDo Technologies está se concentrando nas mais recentes ameaças e desafios do mercado, fornecendo continuamente soluções de software de gestão de risco altamente eficientes a CSPs que buscam gerir questões de risco. A WeDo Technologies apoia essas necessidades por meio de uma oferta de serviço sólida, bem como modelos de entrega SaaS.

O relatório completo "Global CSP Financial Assurance 2016 Edition: Market Forecast, Market Share Analysis, and Supplier Assessment" pode ser baixado aqui.

