Rerrefino de óleo é salvação para meio ambiente Paulínia, SP--( DINO - 18 jan, 2017) - A palavra-chave que tem regido a sociedade há anos é a sustentabilidade. A preocupação com o meio ambiente e com a forma como exploramos os recursos do nosso planeta tem sido motivo de protestos e convenções ao redor do mundo. Campanhas são criadas para preservação e consumo consciente da água, desmatamento, poluição do ar, mas acabamos não dando a devida atenção a um produto que é extremamente prejudicial ao meio ambiente: o OLUC (Óleo Lubrificante Usado e Contaminado).