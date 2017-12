Residência mais cara dos EUA anunciada por US$ 250 milhões; Bruce Makowsky, desenvolvedor de luxo, revela sua mais nova obra de arte

BEL AIR, Califórnia, 20 de janeiro de 2017 /PRNewswire/ -- Bruce Makowsky, principal desenvolvedor de luxo, conhecido por curar, projetar e trazer à vida algumas das residências mais impressionantes do país, revelou a maior de suas obras de arte, uma residência totalmente nova especulada em US$ 250 milhões, localizada na 924 Bel Air Road em Los Angeles. Estabelecendo um recorde como a casa mais cara do país jamais listada para venda, a nova residência construída com 3.530 metros quadrados, além de outros 1.580 metros quadrados adicionais de deques de entretenimento inclui duas suítes máster, 10 suítes extra-grandes para hóspedes VIP, 21 banheiros de luxo, três cozinhas gourmet, cinco bares, um spa de bem-estar/estúdio de massagem, um centro de ginástica moderno, uma piscina de natação infinita com azulejo de vidro de 25 metros, um Dolby Atmos Theater 4K com 40 assentos, uma área para boliche com quatro pistas, uma galeria de automóveis propagada com carros avaliados em mais de US$ 30 milhões, sete funcionários em tempo integral, mais de 100 instalações de arte curada, um cinema externo hidráulico, duas adegas de vinho/champanha completamente cheias, uma parede de doces totalmente recheada, e o mais avançado sistema de tecnologia residencial do país.

Após concluir a venda de sua casa recordista especulada em US$ 70 milhões em Beverly Hills no começo de 2015, Bruce batizado de Spec King e passou a vislumbrar a quebra de seu próprio recorde ao construir o lar mais extraordinário nos Estados Unidos. Localizada nos confins do enclave ultra-exclusivo do país de Bel Air, a 924 Bel Air Road é o pináculo do esplendor e o epítome da luxúria. Ostentando uma impressionante gama de amenidades curadas e itens feito sob encomenda de todo o mundo, a mega-mansão oferece oito ingredientes distintos que nenhuma outra moradia no mundo possui dentro de quatro níveis meticulosamente curados de um perfeito nirvana interno e externo aprimorado por vistas desobstruídas de 270 graus que abrangem desde as montanhas cobertas de neve até o Oceano Pacífico, além do incrível horizonte de edifícios de Los Angeles os dois pontos.

Após gastar uma significativa quantidade de tempo em mega-iates e grandes jatos privados que podem vender de US$ 150 milhões a US$ 500 milhões, Makowsky identificou uma tremenda oportunidade de desenvolver bens imobiliários de luxo que excederia as exigências dos super abastados. "Essa casa foi curada para o supremo bilionário que deseje o melhor de tudo o que existe na vida", declarou o Sr. Makowsky. "Até agora, o mercado de ultra-luxo estava isento de lares que nem chegavam perto do nível dos mega-iates e jatos privados nos quais bilionários gastam bilhões de dólares por ano. Há centenas de novos bilionários criados a cada ano, e eles estão cada vez mais olhando para esse enclave cobiçado da Califórnia por tudo o que o estado tem a oferecer."

Com uma apurada atenção a detalhes e um design impressionante, a 924 Bel Air Road é um depósito de impulso criativo e fascínio estilístico com a garantia de inflamar cada sentido da beleza natural da paisagem californiana dos arredores vista de cada cômodo, até as diversas obras exclusivas de pedra e mármore esculpidas à mão. Levando mais de quatro anos para ser concluída por uma equipe de 250 pessoas, a 924 Bel Air Road estará entre as conquistas da arte e arquitetura feitas pelo homem mais impressionantes jamais construídas.

Branden Williams e Rayni Williams com Hilton & Hyland, junto com Ben Bacal com Rodeo Realty são os corretores da 924 Bel Air Road. Para mais informações, acesse www.924belair.com.

CONTATOS COM A IMPRENSA: Murphy O'Brien Public Relations Emily Warner / Erica Feher 924belairpr@murphyobrien.com 310.586.7180

Foto - http://mma.prnewswire.com/media/459527/924_Bel_Air_Road_Bruce_Makowsky.jpg

FONTE Bruce Makowsky