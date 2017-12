Restaurantes abrem suas cozinhas e oferecem cursos de gastronomia

(DINO - 10 jan, 2017) - Com o sucesso dos "Reality Shows" e antecipando tendências, restaurantes renomados abrem as portas de suas cozinhas para seus clientes e público em geral, que apreciam a gastronomia tradicional ou pratos mais sofisticados. Cada vez cresce mais o mercado gastronômico em todos seus segmentos.

Restaurantes de todo o país detectaram uma latente demanda, que busca o aperfeiçoamento culinário em suas diversas especialidades como estilo de vida. Além disso, as aulas possibilitam troca de informações, dicas, em um ambiente profissional e de Networking.

Em Barra Mansa, no Sul do Estado do Rio de Janeiro, foi desenvolvida uma Escola Gourmet no Pólo Gastronômico da cidade. O restaurante que inovou trazendo para uma das mais desenvolvidas regiões do interior, foi o Escritório do Chef Bar e Gastronomia.

Em 2016, o curso formou diversos novos chefes e mini chefes, e devido ao grande sucesso e a fila de espera que se formou para participação em novos cursos, neste ano o projeto vai se repetir com novos diferenciais, cursos temáticos e regionais com participação dos chefes mais talentosos da região.

Desde a concepção do restaurante, ainda na fase de projeto, queríamos um espaço onde as pessoas pudessem se reunir, cozinhar e degustar diferentes sabores. A Escola Gourmet veio complementar essa ideia, agregando conhecimento a todos que gostam de gastronomia e querem aprimorar-se no tema, explicou Marco Túlio Lanza, sócio do restaurante.

O primeiro curso oferecido, "Itália na mesa", foi dividido em oito módulos e ministrado pelo chef italiano Claudio Suppo. Os módulos foram : entradas e antepastos, massas artesanais, salsa e molhos, risotos, carnes e aves, peixes e frutos do mar, carnes exóticas e sobremesas. Além deste curso foram realizados vários outros cursos com temas sugeridos pelos próprios participantes como, por exemplo, pizza e nhoques.

Tivemos também um módulo para crianças, na faixa de 07 a 12 anos, que foi batizado de "Mini chef". Ficamos surpresos com o potencial das crianças e vamos repeti-lo em 2017. O sucesso dos cursos foi tão grande que, para alguns módulos, tivemos que abrir diversas turmas, comentou Demétrius Vieira, outro sócio do restaurante.

Dessa forma podemos comemorar que fechamos 2016, o ano de estreia da Escola Gourmet, com chave de ouro. Para 2017 já recebemos vários pedidos solicitando a continuação do curso "Itália na mesa", mas estamos preparando muitas novidades, finalizou Demétrius.