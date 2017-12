Retail Trends Pós-NRF 2017, promovido pela GS&MD, discutirá tendências do maior evento de varejo do mundo

Comprometida com a disseminação de conteúdo relevante para a classe empresarial brasileira, especialmente para contribuir com alternativas para a retomada da economia, o Grupo GS& Gouvêa de Souza, por meio da GS&MD - Eventos & Conteúdo, promove seu road show Retail Trends Pós NRF 2017 em dez cidades brasileiras, menos de um mês após o Big Show, mas com a visão e aplicação prática adaptadas ao mercado nacional. "Porque as discussões, as oportunidades de relacionamentos, as trocas de ideias, a partir da oxigenação daquilo que acontece na NRF, criam verdadeiramente momentos mágicos, em que quem está conosco sabe que aprende através dos líderes que inspiram líderes", destaca Marcos Gouvêa de Souza, diretor-geral do Grupo GS& Gouvêa de Souza.

O Retail Trends Pós NRF 2017, do Grupo GS& Gouvêa de Souza apresentará as principais tendências e inovações para o setor e acontecerá nas seguintes cidades:

Rio de Janeiro (14 de fevereiro), São Paulo (15 de fevereiro), Campinas (a confirmar), Porto Alegre (14 de março), Salvador (16 de março), Recife (21 de março), Natal (22 de março), Campina Grande (27 de março), Belo Horizonte (28 de março) e Curitiba (30 de março).

Para a realização dos eventos em diferentes praças do Brasil, a GS&MD - Eventos & Conteúdo conta com o apoio de empresários locais, com o objetivo de personalizar conteúdos, temas e cases que estejam alinhados com as vertentes do mercado local.

A programação tem a curadoria de Marcos Gouvêa de Souza e inclui palestras com o time de especialistas do Grupo GS& e convidados, entre eles: Hugo Bethlem (GS&P3), Luiz Alberto Marinho (GS&BW), Alexandre van Beeck e Alexandre Machado (GS&Consult), Fabiana Mendes (GS&Friedman), Lyana Bittencourt (BITTENCOURT), Fábio Sayeg (wroi + lúcida), entre outros!

Website: http://gouveadesouza.com.br/posnrf/