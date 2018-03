Retrospectiva 2016: Fabricio Bianchini corre sem Rodrigo Terpins

(DINO - 20 dez, 2016) - Depois de 24 anos competindo nas Motos, Fabrício Bianchini enfrentou, no Rio Grande do Norte, um grande desafio entre os dias 20 e 24 abril deste ano. Sua participação no Campeonato Brasileiro Rally Cross Country foi ao lado de Caio Santos, diferente das edições de 2014 e 2015 onde navegou para o piloto Rodrigo Terpins.

Fabrício montou sua própria equipe em 2005, a Bianchini Rally, que conta com o patrocínio de diversos nomes de peso, entre eles a Equipe Bull Sertões Rally Team, da qual Michel Terpins e Rodrigo Terpins fazem parte.

Vale lembrar que em 2014, Fabrício Bianchini e Rodrigo Terpins finalizaram o rali conquistando o terceiro lugar. Nessa mesma corrida, o irmão de Rodrigo, Michel Terpins e seu parceiro Sven Borries marcaram a quarta posição.

Depois de aproximadamente mil quilômetros percorridos pelo litoral e interior do Rio Grande, Fabrício Bianchini e Caio Santos (#340), da Bianchini Rally, concluíram o rali RN 1500 na 4ª posição da categoria Protótipos T1.

