Revelação da cena reggae, "BIG UP" lança seu segundo EP em São Paulo

"Big Up" significa elevar altamente alguma coisa. Um incentivo, uma saudação... "Big Up pra você"!

"Big Up é da cor do Brasil"", assim que eles definem a união harmônica do reggae, com os versos cheios de conteúdo e refrãos bonitos e marcantes que falam de fé, amor, respeito e união.

EP "DOS"

Segundo álbum do grupo, foi gravado em Camburi, litoral Norte de São Paulo, em meio a natureza e tranquilidade litorânea, a fim de inspirar o grupo em suas composições e produções.

O resultado foi um álbum espiritualizado, repleto de mensagens de paz e consciência. Conta também com a participação do grupo Amanajé Sound System.

Sua formação conta com o Gabriel na guitarra, programação e backing vocals, Lucas Pierro e Ras Grilo nos vocais.

De Interlagos (SP) para o mundo.

BIG UP!!!