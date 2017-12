Revelado o novo monstro da tecnologia - Honor 6X

LAS VEGAS, 9 de janeiro de 2017 /PRNewswire/ -- A Honor, a marca eletrônica líder de smartphones do Grupo Huawei, revelou seu mais recente e poderoso monstro da tecnologia ? o Honor 6X na Feira CES 2017, ostentando uma série de recursos premium tais como câmera traseira de duas lentes, bateria de longa vida útil e forte desempenho. O lançamento do Honor 6X marca outro ano de rápido crescimento e prosperidade para a Honor. No início de 2017, a Honor anunciou uma série de colaborações estratégicas com parceiros globais que também são baseados na Internet e definidos por seus produtos, serviços e modelos de negócios direcionados à geração do milênio.

Foto - http://mma.prnewswire.com/media/455071/Honor.jpg

Os parceiros digitais globais da Honor de 2017 cobrem as áreas da música, notícias, ferramentas e jogos. A ação para expandir sua abrangência dentro do ecossistema baseado na Internet e em aplicativos é outro passo ousado da Honor para mergulhar em uma nova era de experiências criadas em parceria e divertidas, projetadas com o pensamento voltado para a geração do milênio.

O Sr. George Zhao, Presidente da Honor, disse: "Gostaríamos de expressar nosso mais profundo agradecimento aos nossos parceiros em todo o mundo. Acreditamos que a parceria onde todos ganham a qual formamos, cria sinergia para todos nós para alcançarmos resultados extraordinários, os quais não podem ser obtidos somente com as habilidades individuais e que, ao mesmo tempo, oferece melhores experiências de Internet móvel para a geração da era digital, para tratar de suas crescentes necessidades e preferências. Os resultados obtidos através da extensa parceria confirmam o lema incorporado pelo Honor 6X: 'O Dobro ou Nada!'"

Principais recursos do Honor 6X

O Honor 6X funciona com um SoC (sistema em um chip) Kirin 655 com CPU de oito núcleos e possui tela de 5,5 polegadas full HD (1920*1080p) com vidro curvado de 2,5D. Os amantes da fotografia ficarão impressionados com a nova câmera de duas lentes 12MP + 2MP com vários modos de disparo, enquanto algumas pequenas surpresas, na forma de nova funcionalidade, incluem: tela dividida, tela de rolagem, modo de vídeo melhorado e de conforto visual e vida útil de bateria de 3,340 mAh. Estas, juntamente com várias outras melhorias no desempenho, câmera, tela e na experiência total do usuário, foram feitas para permitir que a geração do milênio desfrute de um mundo de música, jogos e filmes.

Principais destaques das parcerias globais da Honor

Gameloft

Como parte do lançamento do Honor 5X em maio de 2016, a Honor se uniu à Gameloft, líder no desenvolvimento e publicação de jogos para celulares, para lançar uma atraente campanha: A Asphalt 8 Honor Cup. O desafio permitiu que jogadores dos Estados Unidos, França, Alemanha e Rússia competissem em confronto direto pelas comunidades Honor e Gameloft no popular jogo para celulares Asphalt 8: Airborne. Além da bem-sucedida colaboração no Honor 8, três jogos da Gameloft também serão apresentados no novo Honor 6X.

AccuWeather

A AccuWeather fornecerá ao Honor 6X o widget desenvolvido pela AccuWeather e informações climáticas detalhadas que fornecerão aos usuários condições climáticas globais em tempo real com Superior Accuracy (precisão superior) junto com previsões para 5 dias e a cada hora.

Jogo Santa Claus's War of Honor da Kika

Para celebrar o lançamento do Honor 6X durante as festas de fim de ano, a Honor se uniu com a Kika, uma criativa desenvolvedora de tecnologias inovadoras que apoia as expressões dos usuários através de aplicativos de teclados da próxima geração, para criar o jogo Santa Claus's War of Honor (Guerra de Honra do Papai Noel), onde os vencedores têm a chance de ganhar um Honor 6X ou um vale-presente da Kika.

Concurso de Música JAM Honor

Capacitando a geração do milênio para cultivar seu artista interior e criar sua própria música em qualquer smartphone, a Honor se uniu com o aplicativo para composições musicais, JAM. Com a colaboração ambas as marcas organizarão um Concurso de Música global, O Dobro ou Nada, convocando a geração do milênio de todo o mundo para soltar sua criatividade musical e produzir músicas utilizando o novo aplicativo JAM com elementos Honor.

Sobre a Honor

A Honor é uma marca eletrônica líder na indústria de smartphones do Grupo Huawei. Alinhada com seu slogan, "para os bravos", a marca foi criada para atender as necessidades da geração da era digital por meio de produtos otimizados pela Internet que oferecem experiências superiores aos usuários, inspiram ação, fomentam a criatividade e capacitam os jovens para alcançarem os seus sonhos. Ao fazer isso, a Honor se diferenciou demonstrando sua própria bravura ao fazer as coisas de forma diferente e a tomar os passos necessários para lançar as mais recentes tecnologias e inovações para seus clientes.

