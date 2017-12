Revlon® dá as boas-vindas a Gwen Stefani como Embaixadora Global da Marca

NOVA IORQUE--(BUSINESS WIRE-DINO - 04 jan, 2017) -

A Revlon anunciou hoje que Gwen Stefani, cantora e ícone internacional de moda, está se unindo à família Revlon como a mais recente Embaixadora Global da Marca. Gwen, uma cantora que ganhou três vezes o Prêmio Grammy, compositora, designer de moda e empreendedora, irá representar a marca de beleza formadora de tendências em campanhas globais com início este ano, apresentando a mensagem promocional Choose Love? (Escolha o amor) da Revlon. Gwen, uma inspiração de muitos, ao escolher abertamente o amor para a sua vida, é uma verdadeira influenciadora de estilo e beleza - bem como uma amante de maquiagem ? e agora da Revlon ? que tem mais de 15 milhões de fãs e seguidores fiéis em redes sociais.

"Estamos muito felizes que Gwen Stefani irá representar a Revlon como uma Embaixadora Global da Marca", disse o presidente e diretor executivo da Revlon, Fabian Garcia. "Gwen é uma ícone da atualidade: uma artista ganhadora do Grammy, uma formadora de tendências, uma empreendedora e mãe amorosa. A versatilidade destes talentos demonstra sua mensagem sobre o potencial feminino, algo que ressoa fortemente por gerações de fãs."

Nascida em Fullerton, Califórnia, Gwen cresceu cercada por música desde cedo. Iniciou sua carreira musical em 1986 com a banda No Doubt. Seguiu com uma carreira que vendeu mais de dois milhões de cópias como artista solo, mais recentemente com o lançamento de 2016 de seu álbum "This Is What the Truth Feels Like" no topo das paradas musicais. Gwen compartilhou o seu conhecimento musical, experiência em desempenho e estilo individual como "coach" na série de competição musical "The Voice", três vezes premiada no Emmy da NBC, ao qual se unirá novamente neste mês de fevereiro para a 12a temporada do show. Além de sua carreira musical de sucesso, também é amplamente reconhecida como uma talentosa designer de moda e empreendedora, tendo criado suas marcas de moda muito conceituadas de estilo de vida. A paixão de Gwen pela maquiagem começou em sua adolescência e permaneceu intensa até os dias de hoje, onde é conhecida por experimentar e tirar o máximo de proveito das melhores tendências de beleza.

"Desde menina, eu utilizo a maquiagem como uma forma de autoexpressão", disse Gwen. "Sou apaixonada por maquiagem e como ela pode mostrar a sua individualidade e criatividade. A parceria com uma marca ícone de beleza como a Revlon foi um encaixe perfeito. Estou muito feliz em continuar a compartilhar a minha paixão pela maquiagem como uma Embaixadora Global da Marca Revlon."

Um dos primeiros papéis de Gwen como Embaixadora Global da Marca será estrelar na campanha CHOOSE LOVE? da marca, que começará a ser transmitida na TV e em plataformas digitais e sociais no final de janeiro de 2017.

"O amor tem sido uma inspiração para minhas composições", comentou Gwen. "A mensagem CHOOSE LOVE? da Revlon é algo importante e estou muito feliz pela oportunidade de fazer parceria com a Revlon e continuar a divulgar esta mensagem de positividade e paixão."

Como a mais recente Embaixadora Global da Marca Revlon, Gwen aparecerá em campanhas globais de multimídia em todos os tipos de mídia, incluindo digital, em lojas e redes sociais. O primeiro visual de beleza de Gwen começou a ser exibido em 2 de janeiro, com suas campanhas continuando a se estender mundialmente durante todo o ano de 2017.

Para informações adicionais sobre a Revlon e ver o conteúdo dos bastidores das campanhas de Gwen nos próximos meses, visite www.Revlon.com e siga @Revlon no Facebook, Twitter, Instagram, YouTube e RevlonSnaps no Snapchat.

