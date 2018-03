Rimini Street anuncia a continuidade de intenso crescimento no Japão, com alta de 155% no número de clientes Oracle e SAP

LAS VEGAS--(BUSINESS WIRE-DINO - 14 dez, 2016) -

A Rimini Street, Inc. ? líder global independente no fornecimento de suporte a software empresarial para os softwares Business Suite, BusinessObjects e HANA Database da SAP SE (NYSE: SAP) e os softwares Siebel, PeopleSoft, JD Edwards, E-Business Suite, Oracle Database, Oracle Middleware, Hyperion, Oracle Retail, Oracle Agile PLM e Oracle ATG Web Commerce da Oracle Corporation (NYSE: ORCL) ? anunciou hoje a continuidade de um intenso ritmo de crescimento e uma rápida elevação na quantidade de clientes no Japão graças à crescente demanda pelo suporte premium a software empresarial com alta capacidade de resposta da Rimini Street. A empresa anunciou que seu total de clientes Oracle e SAP cadastrados no Japão aumentou 155% em relação ao ano anterior, segundo dados de em 30 de setembro de 2016. Ela investiu em diversas contratações estratégicas na região para suprir essa enorme demanda e anunciou a nomeação de Nobutake Gohdo como vice-presidente de envolvimento do cliente e prestação de serviços da Nihon Rimini Street.

Ritmo acelerado de crescimento de clientes

O Japão é um dos mercados de informação e tecnologia mais desenvolvidos atualmente no mundo. O país também representa um dos mercados de mais rápido crescimento para a Rimini Street, com elevação de 63% na receita para o período acumulado de 12 meses, encerrado em 30 de setembro de 2016, em comparação com os 12 meses anteriores. Hoje, a Rimini Street já presta suporte a mais de 85 clientes com operações no Japão, inclusive as conhecidas marcas locais Pioneer Corporation, Kumagai Gumi Co., Ltd., CAC Corporation, Nishimatsu Construction Co., Ltd., Chugoku Mokuzai Co., Ltd. e CMK Corporation.

"Precisávamos nos concentrar em reduzir os custos de "TI passiva" para a manutenção de nossos sistemas essenciais que executam aplicativos localmente em nossas instalações, já que esse era de longe o item mais oneroso de todo o panorama de TI. Nossa maior preocupação não se relacionava somente com as elevadas taxas anuais de manutenção cobradas pelo fornecedor original, mas com o enorme custo envolvido para atualizar o sistema Oracle Database", comentou Kenji Tomooka, diretor de informação do departamento de sistema de informações da Fujitec Co., Ltd. "Optamos pela Rimini Street em lugar do fornecedor original porque assim poderíamos aproveitar ao máximo nosso sistema de TI atual, obter uma considerável redução de custos e evitar uma cara atualização do fornecedor. Pudemos investir o dinheiro economizado em serviços de maior valor agregado para a nossa empresa, como iniciativas nos campos digital, móvel e nuvem que notavelmente aumentaram a eficiência de custo de nossos serviços de manutenção".

Grandes talentos do mercado se unem à Rimini Street Japão

A Nihon Rimini Street também contratou grandes talentos do setor de software empresarial japonês, acrescentando respeitados executivos seniores e experientes engenheiros de suporte em benefício da base de clientes da empresa, que cresce rapidamente. Em comparação com o ano anterior, a Rimini Street elevou sua equipe no Japão em 39%, segundo dados de 30 de setembro de 2016.

As contratações para sua equipe de liderança sênior incluíram a nomeação de Nobutake Gohdo como vice-presidente de envolvimento do cliente e prestação de serviços. Nesse cargo recém-criado, Gohdo é responsável pelos engenheiros de prestação de serviço e gerentes de contas empresariais da região, e também por assegurar o máximo proveito, o sucesso e a satisfação de cada um dos clientes com os serviços de suporte prestados pela Rimini Street. Antes de entrar para a Rimini Street, Gohdo ocupou cargos na gestão sênior da Citrix, Oracle e SAP. Em seu último papel na Citrix, Gohdo atuava como gerente sênior de prontidão técnica para a área de produtos e soluções. Na Oracle, seu último cargo era de diretor do Oracle on Demand, onde era responsável pela oferta de serviço e implementação de produto. Já na SAP, Gohdo chegou a vice-presidente de suporte global ativo para o Japão, onde comandava uma equipe de 150 pessoas que prestavam suporte a software e gerenciava importantes contas.

Ajudando os clientes lidarem com um desafiador ambiente econômico

A economia e os negócios do Japão continuam apresentando desafios com fraco crescimento, um panorama incerto para o comércio mundial e um iene forte que torna os bens produzidos no país mais caros internacionalmente.

A proposta de valor única da Rimini Street ajuda organizações japonesas a enfrentarem esses desafios. A empresa fornece um modelo e ofertas de suporte de alta qualidade que permitem aos clientes uma economia de até 90% em seus custos totais de manutenção, recebendo ao mesmo tempo um conjunto de serviços de suporte muito mais robusto e ágil. Graças à economia obtida, os clientes podem financiar novas iniciativas que tornam suas empresas mais competitivas e estabelecer as bases para o crescimento. Os serviços de alta qualidade da Rimini Street possibilitam que os clientes executem suas versões atuais de software por pelo menos 15 anos, evitando assim as caras e desnecessárias atualizações do sistema ERP estável que possuem. E os clientes também recebem suporte total para complementos e personalizações sem nenhum custo adicional.

"Em um momento em que muitos líderes de TI estão buscando formas de cortar custos de seu panorama de TI, eles veem como uma opção bastante atraente reduzir seus gastos de manutenção ERP e passar a adotar o suporte independente a software da Rimini Street", explicou Yorio Wakisaka, gerente de país da Nihon Rimini Street. "A Rimini Street oferece um enorme benefício a licenciados de software Oracle e SAP neste ambiente desafiador, e permite que diretores de informação reinvistam a considerável economia de custos que obtêm de volta em seus negócios para a realização de ações inovadoras que ajudam a diferenciar suas empresas em relação à concorrência e apoiam iniciativas de crescimento".

Sobre a Rimini Street, Inc.

A Rimini Street é a líder global independente no fornecimento de serviços de assistência a software empresarial. A empresa tem redefinido os serviços de suporte empresarial desde 2005, com um programa inovador e premiado que permite aos licenciados Oracle e SAP economizarem até 90% dos custos totais de assistência. Os clientes podem manter suas versões atuais de software, sem necessidade de atualização ou migração durante pelo menos 15 anos. Mais de 1.600 organizações globais presentes na lista Fortune 500, empresas de médio porte, do setor público e de uma grande variedade de setores já escolheram a Rimini Street como prestadora de suporte independente de confiança. Para saber mais, visite http://www.riministreet.com.

