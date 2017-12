Rio de Janeiro é o destino mais buscado e mais barato para o Carnaval ( DINO - 27 jan, 2017) - O Carnaval é uma das festas mais esperadas por muitos brasileiros. Neste ano a celebração será no final do mês de fevereiro e muitos foliões já estão se preparando para viajar, porém tem aqueles que ainda não decidiram o destino e preferem aproveitar os dias de folga para conhecer outro país e descansar da folia brasileira. Por isso, o KAYAK ( www.kayak.com.br), líder global em pesquisas de viagens online, levantou os destinos mais buscados tanto no Brasil quanto no exterior, os preços médios de voos e as hospedagens mais baratas em lugares três estrelas. Além disso, o KAYAK escolheu entre os mais buscados quais são os destinos que podem ter o melhor preço para curtir a época.