Rockwell Automation indica Rebecca House para Advogada Geral e Secretária

Rockwell Automation Inc. (NYSE: ROK) indicou Rebecca (Becky) W. House vice-presidente sênior, advogada geral e secretária, a partir de 3 de janeiro de 2017. Ela se reportará a Blake D. Moret, presidente e CEO. House sucede Douglas M. Hagerman, que está se aposentando após 12 anos no cargo. Hagerman trabalhará com House para assegurar uma transição bem-sucedida antes de sair em janeiro de 2017.

House será responsável pelos assuntos legais e de conformidade da empresa, contatos e negociações, a função de secretária corporativa, assuntos governamentais, saúde e segurança ambiental, segurança física e das informações, conformidade comercial global e segurança do produto.

House trabalhou anteriormente como advogada geral assistente na Harley-Davidson Inc., supervisionando as operações legais e a conformidade da empresa. Ela também foi secretária assistente da diretoria. Por mais de seis anos na Harley-Davidson, ela liderou equipes multifuncionais que forneciam aconselhamento para todos os aspectos dos negócios da empresa.

Antes da Harley-Davidson, House passou 12 anos na Foley & Lardner em Milwaukee, trabalhando como parceira por cinco anos. Atualmente ela é diretoria e presidente do conselho para o Sojourner Family Peace Center, o maior provedor de prevenção contra violência doméstica e serviços de intervenção no Wisconsin.

House é formada pela Faculdade de Direito de Harvard (magna cum laude) e pela Universidade de Wisconsin-Madison.

"Becky trabalhará a partir do maravilhoso legado de Doug uma vez que ela assume como advogada geral", disse Moret. "Ela é uma excelente adesão à equipe de liderança da Rockwell Automation, em termos de liderança funcional e sua contribuição para a evolução da nossa empresa".

Sobre a Rockwell Automation

Rockwell Automation Inc., a maior empresa mundial dedicada à automação e informações industriais, torna seus clientes mais produtivos e o mundo, mais sustentável. Sediada em Milwaukee, Wisconsin, a Rockwell Automation emprega cerca de 22 mil pessoas e atende a clientes em mais de 80 países.

