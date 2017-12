Rockwood Conclui Fundo X com US$ 1,1 Bilhão em Compromissos de Capital

Rockwood Capital, LLC ("Rockwood"), uma empresa privada de investimentos imobiliários, anunciou hoje que concluiu o Fundo X de Parcerias Imobiliárias da Rockwood Capital, L.P. ("Fundo X") com US$ 1,1 bilhão em compromissos de capital, cobrindo o limite máximo do fundo. O fundo de valor agregado terá por objetivo escritórios, residências, lojas de varejo e hotéis em zonas urbanas e ambientes de uso misto de "núcleo suburbano" nos EUA.

Com o Fundo X, a Rockwood irá se empenhar para executar sua estratégia comprovada ao longo do tempo de balancear riscos através do espectro de valor agregado com foco no "rápido rendimento". Em particular, o Fundo X terá como objetivo o crescimento e desenvolvimento de bairros, especialmente aqueles conduzidos por alguma combinação de educação, nível de riqueza e tendências socioeconômicas favoráveis com base na população.

Quanto à conclusão final, o Fundo X está comprometido com cerca de 30%, tendo concluído nove investimentos. "O Fundo X consumiu nove investimentos até o momento, o qual acreditamos irá fornecer retornos atraentes e ajustados ao risco, à medida que executamos nossos planos de negócios com valor agregado. Iremos continuar a implantar um ritmo mensurado de investimentos, ao aplicar disciplina e paciência para identificar e aproveitar oportunidades que são consistentes com nossa estratégia de investimentos", disse Tyson Skillings, Sócio Gerente e Gerente de Portfólio do Fundo X. "Teremos foco no rápido rendimento, ou como a rápida criação de valor pode ser executada e um fluxo de renda durável colocado em prática."

O Fundo X tem uma base diversificada e multinacional de investidores consistindo em fundos de pensão públicos e privados, fundações, doações, companhias de seguro, fundo de fundos, escritórios familiares e pessoas com alto patrimônio. Acima de 60% de investidores do Fundo X vêm investindo em fundos prévios patrocinados pela Rockwood. "Estamos extremamente gratos pela confiança e suporte de nossos investidores existentes e sua contínua confiança em nossa capacidade de executar a estratégia de investimentos que temos aprimorado ao longo de décadas," disse Peter Falco, Sócio Gerente Sênior. "Também estamos muito satisfeitos em começar relacionamentos com nossos novos investidores e esperamos trabalhar com os mesmos para aumentar seus portfólios existentes de investimentos."

Park Madison Partners prestou serviços como agente exclusivo de colocação do Fundo X na América do Norte. "Estamos orgulhosos de ter obtido um resultado positivo em captação de fundos com a Rockwood e o Fundo X," disse Nancy Lashine, Sócia Gerente e Fundadora da Park Madison. "Além de alcançar o límite máximo do Fundo, fomos capazes de diversificar ainda mais a base de investidores da Rockwood com instituições de alta qualidade, incluindo fundos de capital soberanos, fundos de pensão públicos e privados, fundações e novos relacionamentos de consultoria." Threadmark LLP prestou serviço como agente exclusivo de colocação do Fund X na Europa.

Sobre a Rockwood Capital

Rockwood Capital, LLC é uma empresa de gestão de investimentos imobiliários fundada em 1995 que fornece capital social combinado com a experiência de operações imobiliárias para reposicionar, recapitalizar, desenvolver e aprimorar lojas de varejo, hotéis, residências, escritórios, centros de pesquisa e desenvolvimento em mercados chave em todo os EUA. A Rockwood e seus diretores vêm investindo em nome de seus clientes cerca de US$ 23,2 bilhões de bens imóveis através de dez veículos com valor agregado e oito contas separadas. Hoje, a Rockwood é uma empresa de investimentos imobiliários com 82 pessoas e escritórios em Nova York, NY; San Francisco, CA; Los Angeles, CA; e Seul, Coreia do Sul, administrando um portfólio de cerca de US$ 3,6 bilhões de valor patrimonial líquido em cerca de US$ 8,8 bilhões de valor imobiliário bruto. Os investidores da Rockwood incluem fundos de pensão públicos e privados, doações, fundações, companhias de seguro, fundo de fundos, pessoas com alto patrimônio e escritórios familiares.

