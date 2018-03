Rodrigo Terpins faz boa avaliação do Rally dos Sertões

(DINO - 13 dez, 2016) - Uma semana após a 22ª edição do Rally dos Sertões, a rotina dos competidores volta ao ritmo comum, no entanto os momentos vivenciados durante a disputa, seguem presentes. A Bull Sertões Rally Team por exemplo, carrega excelentes recordações, visto que Rodrigo Terpins e Fabrício Biachini finalizaram em terceiro lugar, pela categoria Protótipos T1 e na oitava posição no ranking geral.

Vale lembrar que essa edição foi especial e cheia de novidades. O rali foi mais curto se comparado as edições anteriores e passou por dois estados somente: Goiás e Minas Gerais.

"Nosso resultado superou as minhas expectativas foi muito bom. A parceria com o Fabrício foi ótima e tivemos um carro bem competitivo, sem falar da equipe que fez um trabalho exemplar", ressalta Rodrigo Terpins, piloto do carro #326.

Além disso, Rodrigo Terpins também aprovou a nova configuração da prova: "Não foi uma das edições mais difíceis, mas achei um Sertões mais prazeroso e gostei muito do roteiro. Com o rali mais curto foi mais fácil de conciliar com nossa vida e compromissos profissionais."

