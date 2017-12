Roupas e restaurantes são as maiores despesas dos Millennials brasileiros, segundo dados da Visa

"No Brasil, cerca de 30% (IBGE) da população é composta por Millennials. Esses jovens, que guiarão a economia brasileira dentro de alguns anos, apresentam novos comportamentos de consumo, relacionados à mobilidade e ao mercado digital. Estar atento a essas tendências e particularidades é de extrema importância para as empresas que querem crescer no mercado brasileiro", explica Alexandre Peyser, Diretor da Visa Perfomance Solution para a América Latina.

O estudo também mostrou que o ticket médio dos Millennials é 26% inferior ao da Geração X (35-53 anos). Já o número de transações mensais é praticamente o mesmo. A Visa Perfomance Solutions percebeu que os brasileiros nascidos entre 1980 e 2000 fazem 15 operações por mês com cartões enquanto as pessoas da Geração X realizam 18 transações em média.

Outra constatação interessante diz respeito aos pagamentos online. Como esperado, os Millennials despontaram como os que mais realizam compras no e-commerce com mais de 20% do total das transações realizada virtualmente. Entretanto, dentro desse grupo de pessoas, os chamados Older Millennials, nascidos entre 1980 e 1990, são mais digitais do que os Younger Millennials, jovens de até 25 anos. "Os mais jovens ainda são dependentes financeiramente dos pais, por isso que, o que faz com que, na análise geral, utilizem menos o comércio eletrônico do que os que nasceram na década de 80", conta o executivo.

*Informações colhidas na base de dados do programa Vai de Visa

Sobre a Visa Performance Solutions

A Visa Perfomance Solutions conta com uma equipe de especialistas globais com décadas de experiência em consultoria no âmbito da estratégia, operacional, do risco e econômico da indústria de pagamentos. Por meio de técnicas de analytics baseadas na rede de pagamentos com mais transações de compras do mundo, a Visanet, a equipe de especialistas viabiliza o acesso a estratégias comprovadas e insights fundamentados em dados que servirão de apoio para atingir os objetivos dos negócios.