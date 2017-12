RTBF estabelece parceria com a SIAE MICROELETTRONICA para a renovação de sua rede nacional de micro-ondas

MILÃO--(BUSINESS WIRE-DINO - 16 jan, 2017) -

RTBF, a empresa de radiodifusão pública da comunidade francesa da Bélgica, assinou um acordo para dar início a um projeto de 3 anos para renovação e modernização da sua rede de micro-ondas. Com este projeto, a RTBF espera fazer uma atualização completa da sua rede para uma solução digital wireless de última geração, substituindo os equipamentos existentes necessários. Essa nova rede suportará a distribuição de ASI, E1 e E3 existentes, assim como a conectividade Ethernet, oferecendo escalabilidade e proteção do investimento para evolução futura para uma rede IP completa.

Para este projeto, a RTBF selecionou a SIAE MICROELETTRONICA como única fornecedora de equipamentos wireless, sistema de gerencia e todos os serviços relacionados. O desafio do projeto é garantir uma migração sem problemas, que garanta a difusão contínua dos canais de vídeo e áudio durante o período de de 3 anos de transformação da rede. A experiência anterior da SIAE MICROELETTRONICA em redes de radiodifusão e no fornecimento de serviços de transformação foi um fator decisivo na adjudicação deste projeto de milhões de euros.

"Com a renovação, a RTBF removerá todos os equipamentos em final de vida útil em favor de uma rede mais homogênea, reduzindo drasticamente os custos com manutenção, assim como oferecendo um serviço melhor", disse Farid Khanouch, diretor de mercados verticais para EMEA da SIAE MICROELETTRONICA.

Newsletter Economia Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

"A nova rede está preparada para uma futura solução totalmente IP, que facilite a incorporação de novos serviços e futuras evoluções suplementares. Ao mesmo tempo, garantimos a continuidade do fornecimento dos serviços ASI e TDM tradicionais", disse Franco FANTUZZI, gerente do Departamento de Transmissão da RTBF, que acrescentou: "A experiência da SIAE MICROELETTRONICA nos deu confiança para iniciar este projeto". -Sobre a SIAE MICROELETTRONICA ? SIAE MICROELETTRONICA, fundada em 1952, é líder em tecnologia de comunicação sem fio. Presente em mais de 25 países, oferece às operadoras nacionais e multinacionais uma solução tecnológica avançada para transporte por micro-ondas e ondas milimétricas, além de serviços e projetos. Em 2014, o grupo fundou a SM OPTICS, uma empresa que lidera a inovação em comunicação com base em fibra, contando com uma gestão comprovada e equipe de P&D com mais de 20 anos de experiência no domínio óptico, bem como na prestação de serviços profissionais abrangentes. Para mais informações: www.siaemic.com

Siga-nos no LinkedIN

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: http://www.businesswire.com/news/home/20170116005003/pt/ Contato: SIAE MICROELETTRONICA Contato com a mídia: Fabio Gavioli

marketing@siaemic.com Fonte: BUSINESS WIRE