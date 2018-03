RTM e Distrito estimulam debate sobre inovação

São Paulo--(DINO - 15 dez, 2016) - A RTM ? Rede de Telecomunicações para o Mercado, maior provedora de serviços para integração do mercado financeiro brasileiro, e o Distrito Ventures, responsável pelo processo de seleção, funding e desenvolvimento de startups, realizaram no dia 23 de novembro, em São Paulo, o evento Innovation Hour, reunindo jovens empreendedores, membros do comitê interno de Inovação da RTM e representantes do mercado financeiro.

No encontro, Guga Stocco, líder de estratégia e inovação do Banco Original, falou sobre o processo de transformação da indústria financeira face ao fenômeno das startups de tecnologia voltadas para o desenvolvimento de serviços bancários e da era digital, destacando as quatro forças que hoje impulsionam essa mudança: fintechs, mobilidade, agilidade e plataformas. Na sequência, houve uma sessão de pitchs com CEOs e fundadores de empresas inovadoras e em destaque no cenário atual: Ricardo Kalichsztein, BomPraCredito; Lucas Montano, Planejei e Renato F. Silva Filho, Fastcash.

O Innovation Hour é uma iniciativa do Conecta RTM - programa de inovação da RTM, lançado em agosto deste ano com o objetivo de proporcionar um ambiente criativo através de um ecossistema cooperativo para colaboração e troca de experiências, estimular e auxiliar o empreendedorismo gerando inovação que resulte em soluções para os clientes.

Uma das frentes do Conecta é a realização de eventos internos e para o mercado, para aproximar os colaboradores do ecossistema de startups, além de estimular a troca de ideias, multiplicando conhecimento, para os clientes.

"Ampliar o olhar dos colaboradores da RTM para o mundo certamente é o caminho para trazer rapidamente contribuições em prol de um setor financeiro moderno, cada vez mais dinâmico e ágil", afirma o diretor geral da RTM, André Mello.

Segundo o Co-funder da Distrito, Gustavo Araujo, o sistema financeiro será fortemente transformado nos próximos anos e programas de inovação como o Conecta, que realiza a inovação de forma conjunta com o ecossistema de startups, são, não somente um diferencial competitivo, mas um fator crítico para a sobrevivência dos players do mercado financeiro para próxima década.

