RTM investe em startup para oferecer ao mercado mesa de operações financeiras

São Paulo--(DINO - 22 dez, 2016) - Como parte das inciativas do Programa de Inovação Conecta RTM, a RTM ? Rede de Telecomunicações para o Mercado, maior provedora de serviços para integração do mercado financeiro brasileiro, está investindo na startup BYNE, empresa de Florianópolis, especializada em soluções de comunicação crítica, para oferecer aos clientes, via rede privada, o rtm trade solution, plataforma integrada de comunicação e colaboração para mesas de operações financeiras e centros de decisão.

A solução, ofertada na modalidade de contratação como serviço, beneficiará os clientes, que não precisarão arcar com altos investimentos de uma só vez.

Com arquitetura eficiente para o gerenciamento de múltiplas chamadas simultâneas e gravação integrada, a plataforma possibilita uma comunicação ágil, interface simples e objetiva, facilitando a administração e gerenciamento de gravações. Conta com a conectividade de Linhas Privadas (LP) da RTM, direto em seu core e redundância para alta disponibilidade.

Baseado em tecnologias de ponta e interface que permitem acesso a inúmeras facilidades de comunicação de voz, o sistema segue as melhores práticas do mercado, de forma a atender não apenas aos requisitos funcionais, mas também garantir altos níveis de contingenciamento e governança.

Para o Diretor Geral da RTM, André Mello, a Rede está sempre preocupada em oferecer soluções economicamente viáveis que facilitem o dia a dia das instituições financeiras. "Estamos buscando uma forma de reduzir custos na área de telefonia, sem perder as características fundamentais ao operador. Disponibilizamos a infraestrutura tecnológica necessária, bem como serviços de gerenciamento, monitoramento, segurança e disponibilidade do ambiente. Nosso principal diferencial é oferecer um meio de comunicação em nuvem privada, no qual o cliente dispõe de confiança e total segurança para realizar suas operações", afirma o executivo.

Funcionalidades

Retenção pública e privada de ligações: O equipamento mostra em tempo real todo o tráfego de chamadas, como a retenção de ligações feitas e recebidas.

Gravação integrada: As gravações são realizadas durante a comutação da chamada, garantindo que nenhuma informação seja perdida. O armazenamento é realizado em múltiplos storages para posterior reprodução, sem a necessidade de solução de terceiros.

Duplo fone com sigilo: Os dois monofones possuem qualidade superior

de áudio e total sigilo na operação. A interface ainda permite gerência de diversas conversas simultâneas e conferências.

Comunicação por toques: O Terminal fornece ao usuário o controle completo dos contatos, acelerando a comunicação e os negócios.

Interface configurável: Permite um estabelecimento mais ágil de chamadas e comunicações privadas de acordo com os padrões de cada operador.

Visualização imediata das chamadas: Possibilita que o operador realize atendimento seletivo.

Simplicidade: Interface intuitiva, aumentando a assertividade nas ações.

Website: http://www.rtm.net.br/index.asp