Russia House 2.0 da Ulmart serve de plataforma central de discussões em Davos 2017

DAVOS, Suíça, 25 de janeiro de 2017 /PRNewswire/ -- A Russia House, residência oficial da comunidade empresarial russa no Fórum Econômico Mundial (WEF -- World Economic Forum) em Davos, concluiu com sucesso suas atividades. A maioria dos participantes do WEF reconheceram que o tema da Rússia foi um dos principais de Davos neste ano. A Ulmart, principal empresa de e-commerce da Rússia, e a Roscongress, a maior fundação promotora de fóruns empresariais da Rússia, recepcionaram um número recorde de convidados notáveis, como organizadores da Russia House e produtoras de eventos célebres.

O propósito da Russia House foi demonstrar que o país está aberto ao diálogo e à cooperação, bem como destacar histórias de sucesso empresariais da Rússia, um objetivo inteiramente atingido, como evidenciado pelo alto nível de interesse e comparecimento.

Mais de 3.000 pessoas, entre as quais autoridades governamentais, dirigentes empresariais russos e internacionais, representantes da comunidade de investimentos, economistas e banqueiros conhecidos, participaram dos eventos na Russia House. Entre os convidados estavam o presidente da República do Tartaristão, Rustam Minnikhanov, o CEO do Fundo de Investimento Direto Russo, Kirill Dmitriev, o presidente do Conselho de Administração da Severstal, Alexey Mordashov, o presidente do Conselho de Administração da SIBUR, Dmitry Konov, o presidente do Conselho de Administração da Novartis, Dr. Joerg Reinhardt, Ph.D., o presidente da EBRD, Sir Suma Chakrabarti, o fundador e CEO da Gett, Shahar Waiser, o fundador da Vkontakte, Pavel Durov, a sócia administrativa global da EY, Carmine DiSibio, o vice-presidente da SUN Group, Shiv Khemka, o CEO da Carlsberg Group, Cees 't Hart, o membro do Conselho de Administração do Deutsche Bank AG, Christian Sewing, o presidente das Operações de Venda e Mercado para a Europa da Procter & Gamble, Gary Coombe, o CEO para a Divisão Europa África Subsaariana da PepsiCo, Ramon Laguarta, e a vice-presidente sênior da ABB, Alanna Abrahamson.

O governo russo foi representado na Russia House pelo ministro de Desenvolvimento Econômico da Federação Russa, Maxim Oreshkin.

"O WEF é altamente importante para nós, porque ele nos permite encontrar colegas internacionais e empresas estrangeiras que investem na Rússia", disse Maxim Oreshkin.

Em 19 de janeiro de 2017, na Russia House, o ministro realizou um encontro com membros do Conselho Consultivo de Investimento Estrangeiro da Rússia, ao qual compareceram dirigentes de empresas e ONGs russas e internacionais.

O sócio administrativo da EY na Rússia, Alexander Ivlev, disse que os participantes sugeriram que a FIAC deveria ajudar a intensificar os esforços da Rússia para promover sua imagem no exterior, uma vez que muitos investidores internacionais ainda não estão cientes do potencial do país. "A Russia House se tornou uma plataforma perfeita em termos de formato e conteúdo para essas discussões", ele disse.

Ao comentar os resultados das atividades da Russia House, o presidente da Ulmart, Dmitry Kostygin, disse: "Notamos um grande interesse na Rússia e no potencial de seu mercado, bem como em sua prontidão para o diálogo em favor da comunidade empresarial internacional. A Ulmart e suas parceiras -- a Roscongress e grandes empresas inovadoras -- conseguiram demonstrar que a Rússia está participando ativamente do progresso tecnológico global e abrindo novas perspectivas para a cooperação global".

O CEO da Fundação Roscongress, Alexander Stuglev, disse que o objetivo de todos os eventos foi chamar a atenção para a Rússia como um destino de investimento: "Os painéis empresariais e os encontros ajudaram a garantir o acesso à informação sobre as oportunidades de negócio em nosso país para nossos parceiros e convidados internacionais. Nosso propósito é demonstrar que a Rússia está aberta ao diálogo e criar com nossa parceira, a Ulmart, projetos semelhantes ao da Russia House".

O presidente da ER-Telecom, Andrey Kuzyaev, disse: "A participação no WEF nos dá a oportunidade de entender as tendências econômicas globais, estudar as melhores práticas industriais e discuti-las com nossos colegas. Projetos tais como a Russia House ajudam a criar uma plataforma de comunicação para discutir as principais tendências econômicas e as novas oportunidades estratégicas".

Em 17 de janeiro de 2017, o primeiro dia do WEF, a Russia House se tornou o centro do diálogo internacional. O Café da Manhã da Revolução Digital organizado pela Ulmart reuniu líderes do setor tecnológico para discutir a participação das grandes empresas no progresso tecnológico e no desenvolvimento da economia digital. O painel "Rússia-EUA: Diálogo Após a Eleição" foi um dos que tiveram maior participação na Russia House. Mais de 120 pessoas participaram das discussões sobre as perspectivas de desenvolvimento econômico e as oportunidades de negócios entre os dois países.

O Dia 2 abriu com o painel de discussões "Reviravolta Digital -- 10 anos em curso" organizado pela EM, uma consultoria financeira e de comunicações corporativas. Os participantes discutiram mudanças na cultura, mídia, bancos e outras áreas, que serão provocadas pela tecnologia em um futuro próximo. O CEO da EM, Tom Blackwell, foi o moderador das discussões. Participaram do painel o fundador da Opportunity Network, Brian Pallas, a fundadora da Wonderloop, Hanna Aase, a editora-chefe da Vedomosti, Tatiana Lysova, o diretor administrativo da Redline Capital, Michael Hecker, o presidente da ER-Telecom, Andrey Kuzyaev, o fundador da Tvigle, Egor Yakovlev, e a diretora de Desenvolvimento do Museu Leo Tolstoy, Fekla Tolstoy.

O Dia 3 do WEF foi fundamental para a delegação russa em Davos. O presidente do Conselho de Administração da Ulmart, Dmitry Kostygin, representou os interesses da comunidade empresarial russa no debate ao vivo sobre "O Papel da Rússia no Mundo", cujo principal palestrante foi o primeiro vice-ministro da Federação Russa, Igor Shuvalov.

"Sou um investidor há vários anos e acredito que a Rússia é atualmente subestimada. Estou confiante de que 2017 será um sucesso para os negócios e isso terá repercussão positiva na economia", disse Dmitry Kostygin durante os debates.

Durante o evento, os convidados da residência oficial dos russos puderam fazer uma turnê virtual pelo local do Fórum Econômico Internacional de São Petersburgo (SPIEF -- St. Petersburg International Economic Forum), que será realizado de 1 a 3 de junho de 2017. Mais de 400 convidados russos e internacionais assistiram à apresentação de vanguarda sobre o SPIEF.

Os eventos informais da Russia House incluíram uma recepção oficial e uma partida tradicional de hóquei, com a participação de políticos renomados, líderes corporativos e jogadores profissionais de hóquei, incluindo estrelas da Stanley Cup.

Sobre a ULMART

A Ulmart é a maior empresa privada da Internet que se especializa em e-commerce. A empresa foi fundada em 2008 e sua sede fica em São Petersburgo. Como coordenadora da Russia House, a Ulmart participa do Fórum Econômico Mundial desde 2014.

A Ulmart tem mais de 400 escritórios representativos (centros de atendimento de pedidos e pontos de coleta) em mais de 240 cidades e vilas na Rússia. O Ulmart.ru é uma plataforma nacional e multifuncional de comércio online, que oferece uma grande variedade de produtos e serviços. Sua linha de produtos inclui itens para toda a família, desde produtos do tipo "faça você mesmo" e decoração do lar a produtos para crianças, mercadorias automotivas e esportivas, e-books, voos e muito mais. Doze milhões de SKUs estão disponíveis em tempo integral (24/7) e um local conveniente.

http://www.ulmart.ru

Sobre a Fundação Roscongress

A Fundação Roscongress foi fundada em 2007, com o objetivo de ajudar a desenvolver o potencial econômico da Rússia e a fortalecer a imagem do país, organizando congressos e exposições com um foco econômico e social. A Fundação desenvolve um conteúdo substantivo para esses eventos e fornece às empresas e organizações aconselhamento, informações e orientação de especialistas, além de oferecer avaliação, análise e cobertura completa das políticas econômicas russas e globais.

Hoje, sua programação anual inclui eventos realizados em locais que vão de Montevidéu a Vladivostok, que reúnem líderes empresariais globais, especialistas, a mídia e autoridades governamentais, para criar condições favoráveis para o diálogo e a promoção de novas ideias e projetos, bem como para ajudar na criação de empreendimentos sociais e projetos beneficentes.

http://roscongress.org/en/

Endereço da Russia House 2017: Promenade 72 (KaffeeKlatsch), Davos, Suíça.

http://www.rh2017.com

Parceiras da Russia House 2017: ER-Telecom, EM Communications, Tenzor Consulting Group, Simple e a Associação Nacional de E-Trade.

