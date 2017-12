Safenames impulsiona segurança da rede com os serviços de mitigação de DDoS da Level 3

LONDRES, 27 de janeiro de 2017 /PRNewswire/ -- A Safenames, empresa de registro de nomes de domínio de websites, já está equipada com proteção de segurança aperfeiçoada contra ataques de negação de serviço distribuído (DDoS -- Distributed Denial of Service). A Solução de Mitigação de DDoS da Level 3 Communications' (NYSE: LVLT) rerroteia o tráfego da Safenames através de suas infraestruturas de limpeza e ativa proteção em tempo real -- tudo com o apertar de um botão.

A Safenames implementou a Mitigação de DDoS da Level 3 com um serviço de monitoramento baseado em fluxo, que fornece suporte em tempo integral por uma equipe de especialistas em segurança que trabalham nos Centros de Operações de Segurança (SOC -- Security Operations Centres) distribuídos globalmente da Level 3. O serviço de Mitigação de DDoS protege os espaços de IP dos clientes da Safenames contra uma variedade de vetores de ataque, bem como garante segurança à própria infraestrutura da Safenames.

A Level 3 tem sido a principal provedora de rede da Safenames nos últimos três anos, depois que a empresa escolheu a operadora para sua rede robusta e escala global. O anúncio foi feito depois que a Level 3 colocou um ponto de presença (PoP -- Point of Presence) no centro de dados adquirido recentemente pela Safenames nas Midlands (região no centro da Inglaterra).

Fatos essenciais da DDoS:

Em setembro de 2016, a Level 3 aperfeiçoou sua solução de mitigação de DDoS ao empregar, globalmente, seu Border Gateway Protocol Flowspec, um recurso técnico que fornece uma camada adicional para mitigação rápida de ameaça no backbone da Level 3, bloqueando ataques volumétricos e fornecendo uma rede mais segura a seus clientes.

Os especialistas do SOC da Level 3 estão disponíveis para fornecer contexto adicional e, se necessário, mitigar as ameaças ou os crescentes ataques de DDoS.

A Level 3 tem, agora, 11 centros de limpeza em quatro continentes. As localidades incluem São Paulo, Frankfurt , Londres, Hong Kong , Tóquio, Cingapura, Chicago , Dallas , Los Angeles , Nova York e Washington, D.C.

De acordo com uma pesquisa recente conduzida pela IDG Connect, a perda de reputação e da confiança do cliente constituem as maiores preocupações das empresas com a segurança de dados na Europa Ocidental.

Declarações importantes:

Andrew Edison, sênior vice-presidente de Vendas para a EMEA da Level 3

"Dados e redes são as artérias de virtualmente todas as empresas. Assumimos o compromisso de fornecer um portfólio de serviços que permitem a nossos clientes desenvolver suas empresas com eficiência e segurança, em vista do progressivamente crescente cenário de ameaças. Os serviços de mitigação de DDoS da Level 3 fornecem uma salvaguarda crítica contra ataques, ajudando a reduzir apreensões. Com nossa ampla visão do cenário de ameaças, pesquisamos, detectamos e mitigamos muitas ameaças antes que elas atinjam o cliente".

Gavin Mills, diretor de Vendas da Safenames

"Nós temos muitos clientes sofisticados, que exigem proteção do mais alto nível contra a crescente ameaça de ataques cibernéticos. Com a garantia da segurança baseada em rede da Level 3, podemos oferecer a nossos clientes maior tranquilidade. Estar on-net com uma provedora global de infraestrutura como a Level 3 nos dá a oportunidade perfeita para expandir nossos negócios globalmente".

Sobre a Level 3 Communications

A Level 3 Communications, Inc. (NYSE: LVLT) é uma empresa da Fortune 500 que presta serviços de comunicação local, nacional e global a clientes empresariais, governamentais e de operadoras. O portfólio abrangente da Level 3 compreende soluções seguras e gerenciadas de fibra e infraestrutura, comunicações de voz e dados baseada em IP, serviços de Ethernet de área ampla, distribuição de vídeo e conteúdo, soluções de data center e em nuvem. A Level 3 presta serviços a clientes em mais de 500 mercados em mais de 60 países ao longo de uma plataforma global de serviços suportada por redes de fibra próprias em três continentes e conectada por amplas instalações submarinas. Para mais informações, visite www.level3.com ou conheça-nos pelo Twitter, Facebook e LinkedIn.

© Level 3 Communications, LLC. Todos direitos reservados. Level 3, Level 3 Communications, Level (3) e o logo da Level 3 são marcas registradas ou marcas de serviço da Level 3 Communications, LLC e/ou uma de suas afiliadas nos Estados Unidos e/ou em outros países. Quaisquer outros nomes de serviços, produtos, empresas ou logotipos aqui incluídos são marcas registradas ou marcas de serviço de seus respectivos donos. Os serviços da Level 3 são fornecidos por subsidiárias da Level 3 Communications, Inc.

Declarações Prospectivas

Algumas das declarações feitas neste comunicado para a imprensa são por natureza declarações prospectivas. Estas declarações são baseadas nas expectativas ou crenças atuais da administração. Essas declarações prospectivas não são garantia de desempenho e estão sujeitas a uma série de incertezas e outros fatores, muitos dos quais estão fora de controle de Level 3, os quais podem fazer com que os eventos reais sejam materialmente diferentes daqueles expressos ou implícitos pelas declarações. Os fatores mais importantes que poderiam impedir a Level 3 de alcançar suas metas declaradas incluem, mas não estão limitados a: integrar com sucesso a aquisição da tw telecom; atual incerteza nos mercados financeiros globais e na economia global; aumentar a receita dos serviços para alcançar os seus objetivos de desempenho financeiro e operacional; aumentar e manter o volume de tráfego em sua rede; desenvolver sistemas de apoio eficazes de negócio; gerenciar o sistema e as falhas ou interrupções de rede; evitar a violação das medidas de segurança do sistema computacional e da rede; desenvolver novos serviços que atendam às demandas dos clientes e gerem margens aceitáveis; defender a propriedade intelectual e os direitos de propriedade; adaptar-se às rápidas mudanças tecnológicas que conduzem a uma maior concorrência; atrair e reter gestores qualificados e outro pessoal; integrar com sucesso as aquisições futuras e cumprir todos os termos e condições de obrigações de dívida. Informações adicionais sobre estes e outros fatores importantes podem ser encontradas nos registros da Level 3 na Comissão de Valores Mobiliários. As declarações contidas neste comunicado para a imprensa devem ser avaliadas à luz desses fatores importantes. A Level 3 não tem qualquer obrigação e expressamente renuncia qualquer obrigação de atualizar ou alterar suas declarações prospectivas, seja como resultado de novas informações, eventos futuros ou de outra forma.

Dados para contatos Mídia: Investidores: Beatrice Martin-Vignerte Mark Stoutenberg +44-0-330-060-7342 +1 720-888-2518 beatrice.martin-vignerte@level3.com mark.stoutenberg@level3.com

FONTE Level 3 Communications, Inc.