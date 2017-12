Saiba como aproveitar o verão sem prejudicar a saúde do coração São Paulo--( DINO - 27 jan, 2017) - Os exercícios físicos são componentes fundamentais na adoção de um estilo de vida saudável e aliados essenciais no combate ao infarto e ao derrame cerebral (AVC). Durante o verão, entrelaçado a uma crescente valorização contemporânea da exposição de corpos magros e com musculatura definida, é normal que muitas pessoas tenham interesse em praticar esportes ou treinar em academias. Embora a prática esportiva deva ser estimulada, pois beneficia a saúde, o cardiologista e presidente da Sociedade de Cardiologia do Estado de São Paulo (SOCESP), Ibraim Masciarelli Pinto, alerta que cuidados devem ser tomados, sendo fundamental a realização de uma avaliação médica antes do início de quaisquer esportes. "A legislação brasileira vigente eliminou a obrigatoriedade de que as academias exijam a avaliação de um médico a fim de liberar o aluno para a atividade física. Entretanto, isso pode expor o praticante a sérios problemas. Não se deve, por descuido prévio ao início de atividade em academias, transformar em fator de risco para a saúde cardiovascular algo que pode ser muito positivo", completa o médico.