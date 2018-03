Saiba como as pequenas e as médias empresas estão ganhando vantagem competitiva nas plataformas digitais

São Paulo - SP--(DINO - 21 dez, 2016) - A otimização de sites vem sendo amplamente difundida como uma eficiente estratégia de marketing digital não só para as grandes empresas, como principalmente, para os empreendimentos que estão começando ? ou se consolidando como referências ? no ambiente digital.

O termo SEO "Search Engine Optimization", já velho conhecido de alguns mas, ainda novidade para muitos, consiste na implantação de um conjunto de estratégias que visa melhorar a performance dos indicadores de "otimização" e de "posicionamento" de um website, seja este um blog ou um e-commerce. Vale lembrar que as ações implantadas em campanhas de SEO, repercutem resultados tangíveis, num prazo de médio a longo e, essa variável pode se alterar de acordo com indicadores tais como: nível de dificuldade da palavra-chave, a estratégia desenhada nas campanhas de SEO, a execução com foco, o nível da concorrência e do seu nicho de negócio, dentre outros KPI"s pautados pelo maior mecanismo de busca do mercado digital brasileiro; o Google Brasil.

Uma estratégia de SEO visa rentabilizar o seu money site por meio do aumento de volume do tráfego orgânico, tendo como consequência, a geração de um lead melhor qualificado com maior poder de conversão ? aquilo que se chama de "tráfego quente".

Por que é importante SEO para pequenas e médias empresas?

Hoje, as estratégias de SEO são fundamentais não só para todos os tipos de negócios digitais. A razão é simples, já no início do processo de compra ou, da jornada de consumo, muitos são os compradores que realizam buscas pela internet e, estas buscas são para encontrar os melhores preços, a melhor qualidade, a melhor condição de pagamento, maior proximidade do local da compra enfim, todas as variáveis que refletem no famoso "melhor custo x benefício".

Em pesquisa recente divulgada pela "TNS Brasil", Janeiro de 2016, aponta que dos 949 entrevistados, 69% dos consumidores, ou seja 655 entrevistados, utilizam o site das marcas como fonte de pesquisa antes de efetuarem as suas próximas compras. Além disso, 4 a cada 10, fazem as suas compras por canais de internet.

Essa média só faz crescer a cada dia. Atualmente, mais de 85% dos consumidores brasileiros recorrem à internet antes de realizar uma compra ? mesmo que tenham o objetivo de finalizá-la na loja física. De acordo com a 3ª Pesquisa do Varejo On Line, do SEBRAE, um dos principais canais para concretização das vendas online, seja um e-commerce com faturamento de 60.000,00 mil ou acima R$ 3,6 mi/ ano, é por meio do tráfego orgânico; 68% das conversões vem do tráfego orgânico.

O Retorno Sobre o Investimento (ROI)

O ROI em SEO é altíssimo e melhor, é escalável. Com praticamente o mesmo volume de investimento se é capaz de dobrar e até mesmo triplicar o volume de tráfego em uma plataforma e-commerce , e isso não é mágica é matemática financeira pura. As campanhas em SEO é uma das poucas estratégias do marketing digital com capacidade de obter um lucro incremental, mesmo em períodos de crise política-econômica-financeira, acima de 300% a.a., média de 25% ao mês.

Que outro tipo de investimento, poderá trazer um volume de crescimento tão expressivo quanto este, principalmente em tempos de vacas magras? Se permanecer de pé no mercado já está difícil, quiçá permanecer de pé e ainda gerando lucro.

Por este e outros motivos, o investimento em SEO tem mais uma vantagem frente as demais estratégias em marketing digital, por ser financeiramente viável, haja vista que se investe de forma linear, em uma constante, para se obter retorno e resultados escaláveis mês após mês de forma exponencial. Investir em SEO é, em uma analogia popular, a mesma coisa que: sair do aluguel (links patrocinados) e comprar a sua casa própria.

Com links patrocinados, essa conta já é inversamente proporcional, onde é preciso investir de forma escalável, para se obter um volume de tráfego de forma escalável. O dia em que você para de pagar a fatura: acaba o tráfego e o inquilino ainda te põe na rua. Portanto pense bem na hora de investir em uma estratégia de marketing digital porque nem tudo que reluz é ouro.

Aprenda a calcular o investimento do seu negócio e descubra se ele dá lucro ou prejuízo Fórmula Para Calcular o ROI em SEO

Meu negócio não é digital: Posicionamento local no Google

Vamos imaginar o seguinte exemplo: Quem você imagina que é o público-alvo de uma dedetizadora de insetos? De modo geral, ele é composto por indivíduos que estejam passando por problemas de infestação de animais como baratas, cupins, ratos e outros ? seja em sua residência, comércio ou empresa. Quem precisa deste tipo de serviço pela primeira vez provavelmente ainda não conhece uma dedetizadora. E qual é o método mais simples e rápido para encontrar uma empresa que preste este serviço? A internet, na busca do Google.

As palavras-chave que serão pesquisadas nas SERPS são, em geral, com características de geolocalização: dedetizadora de insetos na "cidade x,y,z"; serviço de dedetização em "tal bairro ou região da cidade", desentupidora "perto da rua X, Cidade y" e, seguem assim as buscas e os seus respectivos resultados, cada vez mais focadas em geolocalização. E é aí que a sua pequena ou média empresa, local, entra na regra do jogo.

Quando precisam de um novo produto ou serviço, os consumidores têm dois objetivos: o melhor custo x benefício e a maior proximidade. A proximidade geográfica, por sua vez, implica tanto em uma negociação facilitada, como também, em rapidez na entrega do produto ou na realização do serviço. Não importa se você tem uma loja física; a busca sempre será digital e regionalizada.

Destaque-se em relação aos concorrentes locais

Por fim, vamos imaginar que no seu bairro existem três panificadoras. Para que a sua panificadora se destaque das demais e assim venda mais, é preciso que algumas palavras-chave que possam surtir ótimos resultados em vendas, estejam posicionadas no Google. Ex. "bolos por encomenda no bairro tal"; "pão francês bairro x"; essa é uma boa forma de se destacar, certo?! Então, não esqueça, use estratégias digitais locais para se destacar da concorrência e ser encontrado localmente.

A SEO Services, consultoria das pequenas e médias empresas, que vem ajudando no crescimento de empresas digitais e não digitais, apenas físicas, de nichos que vão desde padarias locais até e-commerces com distribuição gratuita nível Brasil, oferece uma Auditoria SEO FINANCEIRA gratuita, saiba mais.

Website: http://www.seoservice.com.br