Saiba como incluir mais frutas na sua dieta

(DINO - 22 dez, 2016) - As frutas são essenciais para o bom funcionamento do organismo, além de serem fontes de vitaminas e minerais. O ideal é que sejam consumidas todos os dias em pelo menos três porções. Caso você não siga essa regra, é possível passar a incluí-las mais vezes na dieta com estas dicas simples.

Beba sucos

Beber sucos naturais de frutas durante as refeições é uma opção saborosa e nutritiva. Substitua os refrigerantes, pobres em nutrientes e cheios de calorias, por sucos em casa e nos restaurantes. É importante ter em mente que o suco deve utilizar o bagaço e a casca em seu preparo, se possível, já que neles se encontra grande quantidade de fibras. Além disso, alguns sucos podem ser bastante calóricos, já que utilizam muitas frutas. Opte sempre por adoçá-los naturalmente, sem adição de açúcar refinado.

Frutas nas refeições

As saladas que combinam frutas e verduras podem ser uma boa saída para aumentar o consumo diário desse alimento. Além de saborosas, são ricas em nutrientes. Algumas frutas e verduras se complementam, como a couve e a laranja, por exemplo, já que o ferro presente na couve só é absorvido na presença da vitamina C da laranja.

Frutas no café da manhã, por exemplo, são uma ótima forma de começar o dia e não requerem nenhum tipo de preparo anterior para o consumo, sendo também práticas. Se houver tempo, pratos quentes mais elaborados para o almoço ou jantar que mesclem alimentos com frutas são uma boa dica.

Leve uma fruta com você

Não há desculpas para a falta de tempo quando se leva uma fruta junto ao sair de casa. Seja no carro, no ônibus, no trabalho ou faculdade, a fruta pode ser um lanche nutritivo e prático. Para evitar que frutas mais delicadas amassem, use um potinho ou embrulhe-a em papel alumínio e armazene com cuidado na bolsa ou mochila. A maçã é uma fruta resistente e que dificilmente amassa.

Frutas nos intervalos das refeições

Além das três refeições principais - café da manhã, almoço e jantar - o ideal é fazer pequenos lanchinhos. Nesses intervalos, o mais indicado é consumir uma fruta, pois é um alimento rico em micronutrientes e fibras, pouco calórico e com variedades para cada dia. Quem está de dieta, no entanto, deve se atentar aos valores calóricos das frutas. Abacate e açaí são bastante calóricos, enquanto a manga tem grandes quantidades de açúcar.

Variedade

É impossível ir ao mercado e não encontrar nenhuma oferta de fruta. Mesmo que nenhuma te agrade, ainda existem as frutas desidratadas, como damasco, ameixa, abacaxi e banana. Mesmo desidratadas, ainda são ricas em nutrientes. Outra opção são as polpas congeladas. Como o processo ocorre bem perto da hora da colheita, a fruta mantém as suas propriedades nutritivas.

Além disso, eles também complementam a ação das fibras das frutas, por levar algumas substâncias em sua composição, ajudando a melhorar o funcionamento intestinal.