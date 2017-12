Saiba como tirar vistos e passaportes para ir aos Estados Unidos

São Paulo--(DINO - 03 jan, 2017) - A emissão de passaportes no Brasil estava suspensa desde o dia 7 de dezembro, devido à falta de pagamento da União, que está devendo R$18 milhões a Casa da Moeda. Na última terça-feira (20), a Casa da Moeda voltou a entregar os passaportes aos brasileiros. Para quem está com a viagem marcada, o jeito é correr contra o tempo. Segundo a advogada de imigração, Ingrid Baracchini, "deixar para última hora é correr um maior risco de que o documento não esteja pronto a tempo". Para não ter preocupações com a viagem internacional, a especialista em imigração dá dicas para que tudo dê certo e sem dores de cabeça.

Para aliviar algumas pessoas, a advogada lembra que se a pessoa tiver o passaporte, mas o documento não tenha a validade de seis meses, ela ainda pode ir viajar, contando que o visto tenha um período que atenda os dias em a pessoa estará no país. "Muita gente acha que para entrar no país, o passaporte precisa necessariamente ter a validade de seis meses, mas não é bem assim", comenta Ingrid. Por causa disso, muitas pessoas têm dúvidas do que tirar primeiro: o visto ou o passaporte.

"É uma dúvida bem comum. O primeiro passo é o passaporte. Sem ele, você não consegue solicitar o visto", explica a advogada. Para tirar o passaporte você pode acessar o site da Polícia Federal e receber as instruções para a retirada. O site já possibilita o agendamento. No dia da visita, deve estar munido de RG, CPF, Título de Eleitor e comprovantes que mostram que votou nas últimas eleições, além de alguns outros documentos.

Após ter o passaporte, o próximo passo é solicitar o visto. "Essa parte do processo acaba sendo um pouco mais complicada e sempre indico que a pessoa tenha o auxílio de um profissional", aconselha Ingrid. O primeiro passo para o visto é preencher um formulário disponibilizado pelo Consulado ou Embaixada e agendar uma entrevista. "Você precisará pagar uma taxa e no dia da entrevista estar em posse de diversos documentos", instrui a especialista.

Existem diversos tipos de visto, que irão variar de acordo com a natureza da viagem. Abaixo, alguns tipos:

Visto de turista (B2): com um período máximo de permanência de seis meses, o visto permite que a pessoa apenas visite o país, sem autorização para trabalhar ou estudar;

Visto de estudantes (F1): permite que o residente fique no país pelo mesmo período do curso, com possibilidade de prorrogação;

Visto para participante de programa de incentivo (J1): para quem participa de estágios ou trainees, muito comum para au pairs;

Visto de trabalho temporário (H2B): não exige um diploma de ensino superior e geralmente é promovido por agências. Muito comum nos casos de jovens que vão trabalhar na Disney;

Visto para investidores (EB-5): por um valor de 500 mil dólares, o investidor aplica em uma empresa e recebe o visto. Se o investimento der certo e gerar mais de 10 empregos, o visto pode ser trocado por um Green Card.

