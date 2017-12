Saiba quais são as vantagens das fraldas de pano

São Paulo - SP--(DINO - 10 jan, 2017) - Quando o assunto é maternidade, surge uma série de dúvidas, principalmente em relação ao uso de fraldas. Grande parte das famílias usa os modelos descartáveis, mas desconhece as vantagens das versões de pano. Foi o que aconteceu com Laís de Oliveira quando ficou grávida do Davi. "Eu era muito nova e comecei a pesquisar algumas dicas na internet. Gostei da opção das fraldas de pano, mas percebi que o processo de fabricação era totalmente artesanal e às vezes levavam dias para ficar prontas. Decidi empreender e criar o site Nós e o Davi, que vende vários tipos de fraldas de pano", conta para a Revista Vem Viver da Central Nacional Unimed.

Entre as vantagens, ela destaca o impacto ambiental, já que as fraldas descartáveis levam, em média, 600 anos para decompor. A economia é outro fator importante: gasta-se aproximadamente R$ 4 mil por mês com fraldas descartáveis, enquanto é possível investir cerca de R$ 1 mil por um pacote de fraldas de pano que podem ser lavadas e reaproveitadas em todas as fases de crescimento do bebê.

"Tem ainda a proteção contra assaduras e alergias. As fraldas de pano podem ser fabricadas com algodão orgânico, dry fit ou microsoft, que deixam a região seca e fresca. Nosso objetivo é abrir os olhos da população, apresentar uma alternativa e fazer com que saiam do automático", destaca Laís.

Mais informações: www.noseodavi.com.br