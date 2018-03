Saiba quais são os alimentos mais consumidos no final do ano

(DINO - 13 dez, 2016) - Mesa farta recheada de todas as comidas possíveis, o famoso chester e família unida. Essa é a premissa que marca as Festas de final de ano. Mas você já parou para analisar a quantidade de cada alimento que come? Não, né!

Para auxiliar neste processo, Kathy Ortiz Brianesi, nutricionista da SpineMED, dá as dicas das quantidades de alimentos que são ideais para serem consumidos. "Antes de começar o tradicional jantar, é comum que tenha os petiscos, como azeitonas, amêndoas, frutas secas e amendoins. Estes alimentos possuem alto teor de calorias e gorduras que apesar de serem gorduras saudáveis, em excesso poderão trazer prejuízos à saúde, portanto evite", revela.

Em contrapartida, a nutricionista indica quais alimentos podem ser consumidos à vontade.

"Como entrada dê preferência às saladas de folhas, pois estas podem ser consumidas à vontade, mas cuidado com os temperos que em excesso podem tornar prejudicial o que era para ser saudável"

Kathy ainda ressalta outros alimentos como carnes, farofas e doces que precisam de uma atenção especial: "Cuidado com as frutas. Apesar de serem alimentos saudáveis e indispensáveis em nossas refeições diárias, geralmente elas contêm grandes quantidades de carboidratos que em excesso podem gerar uma alta carga glicêmica, o que não é indicado. Dê preferência às carnes com menor teor de gordura como peru, chester e frango; não consuma a pele das aves pois apresentam maior quantidade de gordura; prepare com a menor quantidade de óleo possível.

Confira uma dica de menu para sua ceia:

- Duas colheres de arroz branco;

- Duas fatias de peru ou chester;

- Farofa com amêndoas e frutas secas;

- Salada à vontade;

- Frutas.

