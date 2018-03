Saiba usar brincos no ambiente de trabalho

Uberlândia - MG--(DINO - 20 dez, 2016) - A grande versatilidade de roupas e acessórios existente no universo feminino muitas vezes causa confusão quando a mulher precisa decidir o que usar no ambiente de trabalho. O dress code faz parte da realidade profissional e, de acordo com o cargo e a empresa, ele pode variar ao ponto de proibir algumas peças. Este é o caso de acessórios comuns, como os brincos.

Algumas profissões em que a vestimenta faz parte da informação, postura e condição do trabalho, é comum que esse dress code seja mais rígido. Secretárias corporativas, profissionais da área de direito, como advogados e executivas tendem a seguir o formal como linha de composição. Ao mesmo tempo, outras áreas, aparentemente mais liberais, também recorrem a um dress code rígido, como jornalistas, arquitetas, médicas e, mesmo saindo do ambiente mais sério, as personal trainers.

Neste cenário, muitas mulheres deixam de usar brincos com receio de escolher modelos inadequados, abrindo mão do acessório para utilizar outras peças. Para as especialistas, ordem é contrária: se for necessário escolher apenas uma peça, que sejam os brincos.

A primeira questão acerca da escolha dos brincos é fácil: é preciso rever se os acessórios não atrapalharão na rotina do trabalho. Um exemplo são brincos grandes que se enrosquem com facilidade ao telefone, por exemplo. A questão vai além da aparência e pode causar uma situação incômoda em um ato comum do dia a dia.

Apesar da rigidez, a maneira simples de decidir se o brinco é ou não adequado para o momento é tomar a decisão com base no aspecto do acessório: se for um brinco propício para uma festa, é bem possível que ele seja inadequado para o trabalho.

Essa afirmação, no entanto, é muito vaga. Para as mulheres que precisam de uma orientação mais firme, podem seguir com medidas. Brincos para o ambiente de trabalho devem ter no máximo até três centímetros de comprimento.

Há profissões, no entanto, que o uso de brincos é proibido pelo próprio Ministério do Trabalho, com Norma Regulamentadora identificada (NR 32). São atividades em que há manipulação de máquinas e equipamentos, áreas relacionadas à saúde e de manipulação de alimentos.

Sobre a Pri Acessórios

A Pri Schiavinato Acessórios é uma empresa que está no mercado de desde 1998, atuando com lojas físicas e virtual, oferecendo produtos de diferentes marcas e também coleções exclusivas de semijoias e peças como cintos e bolsas, confeccionados e criados pela própria marca. A loja conta com duas unidades físicas na cidade de Uberlândia, MG e oferece seu catálogo completo para todo o país através de sua loja virtual.

Website: http://www.priacessorios.com.br/