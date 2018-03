Sanidade: a face pouco visível do lucro em suinocultura

Curitiba, Paraná--(DINO - 15 dez, 2016) - "Em resumo, embora nem sempre resulte em mortalidade dos animais, um problema de sanidade não prevenido ou saneado em tempo, pode comprometer o desempenho zootécnico, inviabilizando a atividade econômica, tanto quanto o preço proibitivo dos macroingredientes destinados à ração".

A avaliação é do médico veterinário e mestre em produção animal Lisandro Haupenthal da empresa de genética suína Topigs Norsvin. Neste artigo, ele detalha esta preocupação da empresa holando-norueguesa líder em pesquisa genética e inovação e como ela interage com seus parceiros:

"A saúde do plantel de suínos está diretamente relacionada com as medidas preventivas e os procedimentos de biosseguridade adotados na granja. O aumento da criação intensiva de suínos em larga escala de produção eleva os fatores de risco sanitários envolvidos com a alta pressão de infecção. Em função disso, os esforços na aplicação de métodos de prevenção e controle de agentes potencialmente patogênicos têm sido empregados com o objetivo de potencializar o desempenho zootécnico dos animais.

Produzir reprodutores de alta performance é uma dedicação constante da Topigs Norsvin, por isso o cuidado com a sanidade dos plantéis das granjas núcleos e multiplicadores, fornecedores diretos de seus clientes, recebe uma atenção permanente da sua equipe técnica. O planejamento detalhado do monitoramento sanitário do rebanho é baseado nas diretrizes internacionais da empresa, observando ameaças e desafios de cada País e região.

A monitoria sanitária de um rebanho deve ser planejada e organizada obedecendo um cronograma periódico e é realizada por um conjunto de ações: através da avaliação clínica dos animais em todas as fases de produção na granja, investigando sinais respiratórios, entéricos e reprodutivos principalmente; necropsia de animais com morte natural ou animais doentes selecionados, a qual possibilita observar lesões macroscópicas e coletar material específico para análise laboratorial.

Dentre as ferramentas utilizadas na monitoria do plantel, anualmente é definido o cronograma de colheitas de material para análise laboratorial de diversos patógenos de interesse na suinocultura, mapeando a saúde do plantel produtivo da granja, além das análises periódicas oficiais requeridas para a certificação de granja de reprodutores suídeos (GRSC). Além disso, o acompanhamento de abate propicia a investigação de um grupo maior de animais, principalmente para problemas de ordem respiratória, digestiva e reprodutiva, inclusive auxiliando na determinação de indicadores das enfermidades.

A chave para o sucesso na condução e aplicação dos procedimentos de biosseguridade são as pessoas que lideram e praticam a rotina da granja. Os treinamentos da equipe técnica Topigs Norsvin são fundamentais para prover o conhecimento e atualização dos profissionais que atuam diretamente nas granjas de parceiros e clientes, nas diferentes regiões do Brasil. A capacitação da equipe técnica possibilita a disseminação do conhecimento e transferência de tecnologia aos gerentes e líderes de granjas, com objetivo de blindar os plantéis, prevenindo a entrada de agentes e monitorando a saúde do plantel produtivo.

Com as medidas preventivas implementadas e consolidadas na rotina se assegura que os animais expressem melhor seu potencial produtivo para maximizar o desempenho zootécnico e o resultado final para as empresas, suinocultores e unidades industriais", conclui Lisandro Haupenthal.

Sobre a Topigs Norsvin

Com uma produção de mais de 4 milhões de matrizes e 9 milhões de doses de sêmen por ano, a Topigs Norsvin tem sede na Holanda e é de propriedade de suinocultores em regime cooperativo. Tem forte presença no Brasil, onde está radicada há mais de duas décadas, além de outros 53 países. É uma das maiores fornecedoras de genética suína, destacando-se como a mais inovadora do mundo graças não apenas ao banco genético, mas também em razão de arrojado programa de pesquisa e melhoramento que permite, por exemplo, a gestão genômica e o uso de padrões de DNA para produção de animais de precisão. A cada ano, mais de 100 milhões de suínos são produzidos para abate com a genética Topigs Norsvin (www.topigsnorsvin.com).

Website: http://www.topigsnorsvin.com.br