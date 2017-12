Schioppa lança o rodízio com garfo fixo da série Evolution

Nesses segmentos, é sempre importante se atualizar e procurar diferenciais para atender todas as necessidades e demandas dos clientes que utilizam rodas e rodízios. Por isso, Liliane Schioppa - gerente de marketing da Schioppa, conta como funciona este novo produto.

"A linha Evolution já existia com rodízios de garfo giratório. Porém, alguns clientes começaram a entrar em contato conosco para solicitar o rodízio com garfo fixo. Após isso, começamos a estudar e produzir esta nova peça com garfo fixo que chega para 2017 para atender principalmente equipamentos hospitalares, eletrônicos, alimentícios, expositores e similares", explica.

A gerente ainda destaca que o produto é fabricado em nylon 6 com 30% de fibra de vidro. Confira outras funcionalidades do lançamento do rodízio com garfo fixo:

- Opções de rodas: PVC, Borracha termoplástica, Poliuretano Termoplástico;

- Rolamento de esferas;

- Placa de fixação na medida 80x105, fabricada em aço zincado;

- Capacidade de carga: 100 kg.

Sobre a Schioppa

Fundada em 1950, a fábrica da Schioppa possui uma estrutura com mais de 10 mil m² de parque industrial, dotada de maquinários modernos e precisos para a produção em larga escala de variados tipos de rodas e rodízios com qualidade que supera as expectativas. Sendo assim, é considerada a maior fabricante de rodas e rodízios da América Latina.