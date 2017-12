Schoeller Group continua sua estratégia de compra e expansão

PULLACH, Alemanha, 27 de janeiro de 2017 /PRNewswire/ -- Martin e Christoph Schoeller, sócios-executivos do Schoeller Group, de Pullach, Alemanha, no momento buscam ativamente aquisições no setor de embalagem retornável. Historicamente, para financiar este crescimento, investidores financeiros têm sido convidados a investirem conjuntamente com o Schoeller. O JP Morgan é acionista conjunto da Schoeller Allibert.

Nos últimos 20 anos, diversas empresas foram assumidas e integradas com êxito, a exemplo da Berolina, Wavin, Arca (Perstorp) e Linpac Allibert.

O Schoeller Group não tenciona vender sua participação no Schoeller Allibert Group B.V. A participação acionária na Schoeller Allibert é o principal ativo do Schoeller Group, que adicionalmente possui subsidiarias e joint ventures nos setores de embalagem, logística e tecnologia da comunicação, bem como administra outros investimentos em empresas privadas, patrimônio líquido e no setor imobiliário.

Contato:

Newsletter Economia Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Schoeller Group GmbH

Martin Schoeller

martin.schoeller@schoeller.org

Tel.: +49-89-55277 100

http://www.schoellergroup.com

http://www.schoellerallibert.com

To view the original version on PR Newswire, visit:http://www.prnewswire.com/news-releases/schoeller-group-continua-sua-estrategia-de-compra-e-expansao-300398044.html

FONTE Schoeller Group GmbH