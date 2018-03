Seaborn Networks lança nova rota de baixa latência entre Carteret e São Paulo

SeaSpeed ? só pode ser adquirido diretamente com a Seaborn

BOSTON, 12 de dezembro de 2016 /PRNewswire/ -- A Seaborn Networks, uma das principais desenvolvedoras/proprietárias/operadoras de sistemas de cabos submarinos de fibra óptica, anunciou a introdução do SeaSpeed?, a solução de ponta a ponta de baixa latência entre Carteret, Nova Jersey, e São Paulo, Brasil. Essa nova oferta, disponível exclusivamente na Seaborn, estabelece um novo padrão de latência ultrabaixa entre os centros financeiros da América do Norte e da América do Sul.

O cabo submarino Seabras-1 da Seaborn, previsto para estar pronto para operar em junho de 2017, é essencial para habilitar o SeaSpeed. O Seabras-1 é o primeiro sistema de cabos diretos de ponta a ponta entre Nova Jersey/Nova York e São Paulo.

O SeaSpeed, disponível direta e exclusivamente com a Seaborn, representa uma mudança significativa de vários milissegundos nas ofertas de baixa latência na rota financeira entre os EUA e o Brasil. O SeaSpeed também inclui: (1) os acordos de nível de serviço líderes do setor; (2) circuitos ativados em poucos dias, não em vários meses; e (3) comunicações diretas para clientes com a Seaborn, como desenvolvedora/proprietária/operadora de cabos submarinos.

"Já era esperado que o Seabras-1 oferecesse melhor latência comparado com as soluções multiponto que existem atualmente nessa rota", afirmou Paul Creelman, diretor de desenvolvimento de negócios e chefe de vendas de baixa latência. "No entanto, o SeaSpeed é uma solução própria e aprimorada, de ponta a ponta, que oferece o caminho mais rápido."

O financiamento de US$ 500 milhões para o projeto do Seabras-1 foi concluído em 2015, além de mais de US$ 20 milhões que foram investidos anteriormente em pesquisa e desenvolvimento do projeto. A fabricação do cabo foi 100% concluída, e sua instalação começará no início do primeiro trimestre de 2017. A Seaborn é a desenvolvedora, operadora e coproprietária independente do Seabras-1. O outro coproprietário do Seabras-1, em nome dos seus clientes, é o Partners Group, uma empresa global privada de gestão de investimentos em mercados com mais de US$ 55 bilhões em ativos administrados.

A Seaborn Networks é uma das principais desenvolvedoras/proprietárias/operadoras de sistemas independentes de cabos submarinos de fibra óptica, inclusive o Seabras-1. O Seabras-1 é o único sistema de cabos submarinos diretos de ponta a ponta entre os Estados Unidos e o Brasil. A Seaborn foi fundada por executivos bem-sucedidos de cabos submarinos e operadoras em atacado, com experiência no desenvolvimento, construção e operação de várias das maiores redes submarinas e terrestres do mundo. Para obter mais informações, acesse www.seabornnetworks.com

