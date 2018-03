Segundo Ministério do Turismo, Brasil terá 2,4 milhões de turistas estrangeiros

São Paulo - SP--(DINO - 23 dez, 2016) - O ano de 2015 registrou a passagem de milhões de turistas estrangeiros pelo Brasil, agora o País espera alcançar um recorde de 2,4 visitantes. De acordo com o Ministério do Turismo, esse aumento representará um crescimento de 11% em relação ao último verão. Para os visitantes estrangeiros, pisar em solo brasileiro é um bom negócio, com a economia em crise, o País torna-se mais atrativo e a não exigência de vistos para algumas nacionalidades também tem elevado o número de visitantes.

A entrada livre no Brasil para os Estados Unidos, Canadá, Japão e Austrália possibilitou o aumento de 55,31% no número de visitantes das nações beneficiárias, por isso, promover uma extensão do benefício poderia incentivar o turismo e fortalecer a economia do País, que atualmente enfrenta uma grande crise. De acordo com os cálculos feitos pelo Ministério do Turismo, deixar de exigir o visto para os cidadãos desses Países, representará um impacto na economia nacional de US$ 175,2 milhões de dólares por ano.

A projeção divulgada pelo Ministério do Turismo, levou em conta as campanhas feitas no exterior, que promoveram o turismo ao Brasil durante a Copa do Mundo e Jogos Olímpicos. De acordo com as respostas obtidas na campanha, 98% dos turistas estrangeiros ficaram surpresos durante os eventos, abrindo portas para retornarem ao País em outras ocasiões, como nas festas de fim de ano, durante o verão e carnaval.

No último verão, o Brasil recebeu aproximadamente 2,18 milhões de estrangeiros que tinham como principal destino as praias do País. Esse número de turistas, corresponde a um terço dos 6,3 milhões de visitantes que o Brasil recebeu em todo ano de 2015. Nordeste, Rio de Janeiro e litoral norte de São Paulo, são os lugares que mais atraem os turistas estrangeiros. De acordo com o Ministério do Turismo, neste verão não será diferente, os visitantes irão procurar os mesmos lugares para aproveitar o verão brasileiro.

Entre alguns dos destinos mais procurados pelos turistas estrangeiros, está a praia de Maresias. No litoral norte de São Paulo a praia é conhecida por ser a única cercada pela Mata Atlântica. Com areia branca em seus 5 km de extensão, mar claro e agitado, a praia de Maresias é famosa por ser um ponto para campeonatos de surf, além de badaladas festas como as que acontecem no club Sirena. Este club, está no ranking dos 10 melhores clubs do mundo da respeitada revista de música eletrônica inglesa, DJ Mag, conhecido também por suas tradicionais festas anuais, como a Festa do Branco e a Festa a Fantasia.