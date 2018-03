Seja você mesmo e saiba como se dar bem no mundo dos matches

(DINO - 15 dez, 2016) - Acredite você não é o único solteiro. Uma pesquisa realizada pelo Instituto Ipsos indica que 56% dos brasileiros estão sem alguém para dormir de conchinha. No entanto, com tanta tecnologia, algo é certo: só fica sozinho quem quer. Se antes as pessoas caçavam suas caras metades em festas, shows ou outras ocasiões, hoje a procura está ao alcance das mãos. Então, deixe receios e pudores de lado e se jogue na paquera online. Veja aqui cinco dicas que podem ajudar na busca dos seus matches:

? Foto top: É importante que a foto usada no perfil seja escolhida a dedo. Afinal, é ela que chamará a atenção dos futuros pretendentes. Capriche no clique e tente ser o mais natural possível. Sorria sempre, isso demonstra que está aberto para conhecer pessoas novas.

? Seja sincero: Se você é novo no mundo amoroso virtual, fique tranquilo! Não tem segredo. Tente ser o mais sincero possível, não minta idade, profissão e nenhuma de suas características. É igual paquerar, mas tudo acontece por uma telinha. A parte boa é que dá para conversar com os pretendentes antes e já prever se pode dar certo. Assim, se não curtir o papo, descarte e nem perca tempo em marcar um encontro.

? Esteja disponível: É bom estar sempre conectado, para responder rapidamente. Afinal, legal mesmo é quando a conversa acontece em tempo real, caso contrário, a pessoa pode desencanar e partir pra outra.

Newsletter Economia Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

? Converse sobre tudo: Tenha assuntos interessantes em mãos. Fuja de clichês do tipo: "E as novidades?". Isso pode acabar com qualquer interação. Antes de puxar papo, que tal dar uma olhada no perfil do crush? Por exemplo, fale de algum filme, música ou mesmo time de futebol que tenha visto por lá.

? Tome atitude: Gostou de alguém? Depois de alguns dias de conversa, marque um encontro. Não dá para ficar para sempre pela internet, certo? Não se esqueça de combinar em lugares públicos e se possível, avise os amigos o lugar que estarão.

* Allessandra Ferreira é especialista em gestão estratégica, facilitação e planejamento para realização de projetos que geram aumento nas vendas e sócia e palestrante da AlleaoLado, empresa focada em palestras, treinamentos e mentoria.