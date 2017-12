Seleção Brasileira de Futebol para Surdos realiza seletiva na Portuguesa

Esses dois dias foram importantes para o Futebol de Surdos. Foram aplicados pelo auxiliar técnico, André treinamento físico, com trabalho de disciplina, reconhecimento de deslocamento do surdoatleta em vários exercícios, finalização e jogo treino de posicionamento.

A preparação de goleiro foi feita pelo técnico da seleção brasileira, Paulo Mousinho como ainda a comissão não tem alguém na equipe, ele fez esse papel, com lançamentos, finalização, tempo de reação e outras mais atividades para goleiros.

Para o Diretor de Esportes, Anderson Marcondes Santana Jr., da Confederação Brasileira de Desportos de Surdos esses dois dias superaram as expectativas, pois além da recepção aos atletas e seleção produtiva, foi formada a comissão técnica, com peças importantes e profissionais que acreditam no trabalho.

A seleção já conta em seu quadro com 11 jogadores e nesta seletiva a comissão analisou 37 surdoatletas. "O nível foi melhor do que esperado no qual é importante na formação da equipe, mas não definimos ninguém ainda, queremos analisar na próxima seletiva", ressalta o Diretor de Esportes da CDBS.

"Nós precisamos ter mais atenção ao esporte, principalmente com os atletas da paraolimpíada, pois esses atletas foram destaque nas Olimpíadas que aconteceram aqui no Brasil, foram eles que deram show de talento e humildade", ressalta o gerente de futebol do Strikers Brasil Futebol Clube, Rodrigo Giraldi, quem intermediou a parceria.

Esta é uma forma de mostrar que o esporte abrange muito mais do que o futebol profissional masculino, e que precisamos do apoio e empenho de pessoas, clubes e entidades, todas as modalidades seja o feminino, deficientes e demais, que podem sim ter tudo aquilo que o futebol profissional tem, finaliza Rodrigo Giraldi.

E para aqueles que querem participar a próxima seletiva acontece em Araraquara na sede da ADA, será nos dia 18 e 19 de fevereiro. Os surdoatletas que tiverem interesse em participar devem se inscrever no formulário da CDBS entrando pelo site www.cbds.org.br.