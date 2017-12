Selo de Qualidade e Excelência Profissional podem ser diferencial no mercado de trabalho

O Programa de Capacitação em Qualidade e Excelência Profissional foi lançado pela INNI Consultoria Organizacional. De acordo com Ricardo Rolim, diretor operacional da INNI Consultoria, este programa permite aos participantes a conquista do Selo de Qualidade e Excelência Profissional como reconhecimento da sua preparação profissional voltada à Qualidade. O mundo globalizado cada vez mais competitivo e a atual crise econômica que sofre o Brasil exigem das empresas muita eficiência. Assim sendo, as empresas necessitam de profissionais em suas equipes que sejam competentes, conscientes de suas responsabilidades e qualificados. Os jovens, por sua vez, percebem que o mercado de trabalho está exigente e aprimorar os conhecimentos muitas vezes é decisivo na sua contratação por uma empresa. Além disso, precisam de dicas, informações e de um diagnóstico da sua situação em relação às necessidades do mercado.

Esclarece Ricardo Rolim, "os profissionais não devem ir às empresas despreparados, sem postura adequada, sem foco em resultados, sem consciência no aprimoramento contínuo e sem compreender a dinâmica das empresas. Pensando nessas demandas, foi criado o Programa de Qualidade e Excelência Profissional da INNI Consultoria Organizacional, voltado ao desenvolvimento de jovens para atuarem de acordo com as necessidades das empresas que procuram profissionais já preparados ao ambiente empresarial competitivo".

Ana Rolim, diretora executiva da INNI Consultoria explica que, o programa contempla a elaboração de um diagnóstico de como o participante se encontra frente às exigências do atual cenário empresarial e do mercado de trabalho. Por meio de exercícios e testes, a evolução do participante é avaliada até atingir a pontuação que foi estabelecida para ele receber o Selo de Qualidade e Excelência Profissional da INNI. Os que não conseguirem atingir a pontuação exigida receberão um certificado de participação no programa. Também é elaborado um Plano de Desenvolvimento Individual (PDI), para que o participante continue a se desenvolver. Com a realização do Programa, os aprovados terão o direito de utilizar o Selo de Qualidade e Excelência Profissional da INNI, válido por 1 ano.

"O Programa de Capacitação da Qualidade e Excelência Profissional criado pela INNI permite ao participante trabalhar suas habilidades comportamentais e é voltado ao desenvolvimento de jovens para atuarem em empresas com foco no resultado." Informa Ana Rolim.

A INNI Consultoria Organizacional é uma empresa cearense, especialista em qualidade e tem como objetivo oferecer as melhores soluções para o avanço de resultados empresariais. Assessora as empresas na sua adequação aos instrumentos de avaliação de gestão, conforme normas internacionais.

Website: http://www.inniempresas.com.br/