Serviços de passar roupas têm primeira rede de franquias no Brasil

Mogi das Cruzes, SP--(DINO - 13 jan, 2017) - Uma pesquisa da Associação Nacional de Empresas de Lavanderia revela que dentre todos os serviços domésticos, o que mais gera desgaste emocional é o serviço de passar roupas.

De acordo com o IBGE, mais de 50% da população possui máquina de lavar roupas, e é muito claro que a maioria dessas pessoas não vê problemas para lavar as suas roupas, mas quando o assunto é passar roupas, a situação é outra.

Entendendo as necessidades do consumidor moderno que tem pouco tempo em casa e, precisa de todas as suas roupas passadas, e não sabe ou simplesmente não quer executar essa tarefa, um novo serviço foi desenvolvido pela rede de franquias Mania de Passar, que através de um sistema "leva e traz" busca as roupas já lavadas na casa dos clientes, armazena em uma "bag" especial exclusiva e dedicada para cada cliente, passa, dobra, embala e em até 2 dias, entrega, na casa do cliente todas as peças com muito carinho e totalmente impecáveis. Os serviços são realizados semanalmente, e a cobrança acontece apenas uma vez por mês, e há planos a partir de R$ 100,00 por mês.

"Depois que contratei os serviços da Mania de Passar, tenho mais tempo com a minha família e nossas roupas estão sempre impecáveis.", informa a Dra. Cláudia Cipriani, Cirurgiã Dentista sobre os serviços da Mania de Passar.

Por outro lado, com a recessão econômica no país milhares de desempregados com algum recurso para investir se tornam potenciais franqueados. E por isso, a rede de microfranquias oferece um serviço de passar roupas de alta qualidade e baixo custo para o cliente e franqueado.

Sobre a Mania

Fundada por ex-consultores do SEBRAE no ano de 2016, a Mania de Passar é uma rede de microfranquias especializada na prestação de serviços de passar roupas. Atualmente 4 unidades já estão em operação nas cidades de Suzano, Guarulhos e São Paulo, todas elas no Estado de São Paulo.

O objetivo é oferecer um serviço de alta qualidade, que propicie muita praticidade e comodidade a partir do sistema "leva e traz", um baixo custo e mais horas livres para toda sua base de clientes.

Dados da Franquia

Data de Início: No Franchising 2016

Unidades próprias: 1

Unidades franqueadas em quais cidades: 4, nas cidades Suzano, Guarulhos e São Paulo

Investimento inicial: A partir de R$ 12.000,00 no modelo home-based (A), e a partir de R$ 15.000,00 no modelo loja de rua (B)

Taxa de franquia: R$ 9.900,00 (A) a R$ 12.500,00 (B)

Capital de Giro: de R$ 1.500,00 a R$ 7.500,00

Royalties: de 30% a 75% do salário mínimo vigente

Taxa de publicidade: 3% do F.B

Faturamento mensal bruto: De R$ 5.000 a R$ 15.000,00

Média de lucro mensal: de 20% a 30%

Prazo de retorno: de 12 a 18 meses

