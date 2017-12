Sete dicas fundamentais para quem viajar para fazer intercâmbio ou estágio no exterior

Confira:

1- Defina a sua hospedagem antes de sair do Brasil:

Antes de qualquer viagem é fundamental pesquisar muito bem o local da hospedagem. No caso do intercâmbio, viagem para estágio e similares isso se torna ainda mais importante, já que a estadia na cidade é por um período maior. Vale a pena verificar se algum familiar ou amigo mora no novo país por exemplo, reduzindo assim os custos e ficando em um local de confiança.

2 - Economia com alimentação:

Por se tratar de uma necessidade, a alimentação pode pesar muito no bolso, mas não precisa ser assim. "O ideal é pesquisar bem os pontos de alimentação e comer nos mesmos lugares em que quem mora na cidade há mais tempo, afinal eles conhecem o lugar melhor do que qualquer estrangeiro, não é mesmo?", destaca Cleverson.

3- Baixa temporada:

Se possível, opte por viajar fora da alta temporada de turismo no país, afinal esse fator aumenta drasticamente os gastos que serão investidos durante a sua estadia. "É interessante também buscar países fora do senso comum, que possuem uma demanda menor de estudantes, afinal geralmente países menos procurados oferecem menores preços", afirma o especialista da CambioReal.

4 - Estágio + intercâmbio:

Alguns países oferecem a opção para o aluno estagiar durante o intercâmbio, ajudando nos gastos gerais além de iniciar a carreira fora do país. "Esse é um dos motivos que tornam a Irlanda, por exemplo, tão atraente para pessoas do mundo todo", explica Cleverson.

5 - Descontos e gratuidades:

Fique atento às gratuidades em atrações locais, além de verificar os descontos especiais para estudantes como meia entrada em eventos ou cinemas, e é claro, passagem gratuita em transporte público oferecidos por algumas cidades.

6- Pacotes:

Após definir o destino e hospedagem, é interessante pesquisar e estudar aos pacotes oferecidos por empresas especializadas em intercâmbio.

7 - Finanças pessoais:

"Agora que você já sabe como se preparar, basta fazer as malas, e não deixe de organizar suas finanças também antes de viajar. Levar um Cambiocard (cartão pré-pago de viagem) pode ser uma ótima opção e se tiver um responsável que poderá enviar dinheiro para você durante sua viagem, conheça as opções de remessas internacionais. No site da CambioReal oferecemos uma simulação gratuita do serviço.

Então é só aproveitar a maior viagem da sua vida!", finaliza Cleverson.

