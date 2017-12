Sete melhores práticas para se otimizar o Centro de dados

Conforme as tecnologias que envolvem a computação em nuvem e a convergência continuam a evoluir, gerentes de centro de dados têm que repensar suas estratégias para obter uma maior capacidade e para assegurar que possam oferecer a mais alta qualidade de serviço ininterrupto que é exigido deles. Como líder do setor, a Chatsworth Products (CPI) oferece sete melhores práticas para atender à essas exigências e conseguir a otimização do centro de dados.

Gerentes de centro de dados podem trabalhar para identificar onde seus recursos estão atualmente alocados e como podem ser otimizados da melhor maneira. A chave para isso é adotar as mais recentes estratégias de monitoramento de eficiência térmica, fluxo de ar, energética e ambiental. O modo como os centros de dados usam seus recursos sem dúvida continuarão a mudar, conforme surgirem novas tecnologias. Além disso, conforme mais dispositivos se integram à Internet das coisas (Internet of Things, IoT), tempo de inatividade não será uma opção.

Com isto em mente, aqui estão as sete melhores práticas a ser consideradas:

Tratar da gestão de fluxo de ar ? O passo mais crítico é a separação entre o ar quente e frio na sala dos servidores. Há três soluções básicas: gabinetes com duto de exaustão vertical, contenção de corredor quente e contenção de corredor frio. Remover barreiras para aumentar as densidades de energia/calor ? O isolamento pode ser obtido pelo uso de acessórios como painéis de enchimento cegos, barreiras de ar e anéis isolantes com junta de escova. Acompanhar as condições dos racks e as variáveis ambientais ? É importante trabalhar com soluções que podem oferecer a habilidade de se ver o desempenho térmico e ambiental da infraestrutura. Monitorar a energia ? Unidades de distribuição inteligente de energia (PDUs) com capacidade de monitoramento, permitem monitorar os níveis de tensão, corrente, potência (kW) e energia (quilowatt-hora). Monitorar o arrefecimento ? Acompanhar as temperaturas de entrada com relação às mais recentes diretrizes ASHRAE e especificações de equipamentos em evolução. Monitorar relatórios de tempo de atividade e status ? Verificar os relatórios de tempo de atividade para cada sistema individual e ficar sempre atento ao status de vários sistemas. Orçar novos sistemas de otimização de fluxo de ar e HVAC ? Com um sistema de exaustão por dutos, todo ar frio produzido pelo sistema HVAC tem que passar por um servidor, de modo que não há desperdício.

O cumprimento destas melhores práticas e a adoção das mais recentes tecnologias serão vitais para a obtenção de um centro de dados capaz de suportar as necessidades das futuras exigências tecnológicas. A CPI oferece a infraestrutura necessária para que os centros de dados possam suportar estas melhores práticas. Para saber mais, visite a página Eficiência energética da CPI na Internet.

Para obter informações detalhadas sobre a otimização de centros de dados e melhores práticas, leia o artigo de Luca Rozzoni, gerente de Produto da CPI, intitulado "Ready to Reshape" publicado no Data Centre News.

