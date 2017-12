Sete plantas para ter boas energias em 2017

(DINO - 12 jan, 2017) - Para começar o ano cercado de vibrações positivas, investir em flores e plantas na decoração é uma ótima aposta. Além de trazerem alegria e cor, existem espécies que espalham e atraem bons fluidos por toda a casa! Pensando nisso, a Giuliana Flores preparou uma lista com sete opções perfeitas para ter um 2017 repleto de positividade. Confira:

1. Cactos

Conhecidos como "guardiões da casa", os cactos simbolizam proteção e segurança. A planta possui tal significado porque purifica os ambientes, já que armazena água em seu caule. Para trazer bons fluidos, o indicado é que os vasos sejam dispostos em janelas.

Na Giuliana Flores, cactos em um mini poço da sorte por R$ 59,90.

2. Violeta

A violeta é uma flor muito utilizada em ambientes internos e de fácil cultivo, mas não é apenas pela praticidade que ela é uma boa escolha. A flor simboliza simplicidade, delicadeza e calma, além de serem lindas e perfeitas para qualquer cômodo.

Na Giuliana Flores, cesta de violetas roxas por R$ 159,90.

3. Begônia

A flor representa felicidade e cordialidade e, quando cultivada em ambientes fechados, traz paz, alegria e serenidade ao lar. Além disso, na decoração, a begônia proporciona sutileza e ternura.

Na Giuliana Flores, begônias vermelhas no caso por R$ 89,90.

4. Bonsai

Segundo o Feng Shui ? ciência e arte chinesas, que têm por objetivo organizar os espaços para atrair boas energias ? é indicado ter pelo menos uma árvore no quintal de casa, já que a maioria das espécies contribui para bons fluidos em ambientes familiares. Como nem todo mundo que tem espaço para isso, uma alternativa são os bonsais, que representam sabedoria, força, felicidade e energia.

Na Giuliana Flores, bonsai caliandra por R$ 125,90.

5. Rosas Brancas

É muito comum presentear ou decorar ambientes com rosas. Você sabia que as rosas brancas são capazes de filtrar energias ruins e os pensamentos negativos? Se você deseja atrair bons fluidos para casa, não deixe de utilizar as rosas brancas. Além disso, elas representam a paz e a pureza, contribuindo para a harmonia do lar.

Na Giuliana Flores, rosas brancas no vaso por R$ 119,90.

6. Cravo

O cravo é tradicional em casamentos por simbolizar, além de boas energias, fidelidade. Independente da cor, a flor traz boa sorte, sendo uma das espécies ideais para decorar a casa. Especialmente indicado, o cravo atrai positividade, harmonia e sorte.

Na Giuliana Flores, cravos brancos no vaso por R$ 119,20.

7. Girassol

Também conhecido como "flor do sol", o girassol traz boas energias principalmente para casas novas, por isso é perfeito para presentear os que acabaram de se mudar. A flor é enérgica, calorosa e leva entusiasmo, além de deixar o ambiente muito animado com suas cores vibrantes.

Na Giuliana Flores, duo de girassóis por R$ 69,00.

