Setor de franchising ganha destaque de baixo custo no cenário econômico do Brasil

Recife, PE--(DINO - 13 dez, 2016) - O mercado de franquias cresceu consideravelmente no Brasil nos últimos anos. O franchising, de acordo com a ABF ? Associação Brasileira de Franchising, cresceu

8,1% só no segundo trimestre deste ano. Por ser uma opção viável para investir no próprio negócio, esse sistema permite a expansão do mercado sem que seja necessário investir em novos estabelecimentos ou a criação de uma nova marca.

Além da vantagem de ter mais rapidez na expansão do negócio, os franqueados que investirem na franquia, recebem o suporte necessário para comandar o novo investimento. No Brasil, esse número não costuma ser muito atrativo, pois o valor do custo geralmente é muito alto, principalmente quando se trata de marcas conhecidas nacionalmente. Dentre as vantagens comerciais, a possibilidade de empreender com baixo custo é um dos fatores que chama a atenção dos interessados nesse tipo de negócio.

Porém, ainda assim é possível encontrar algumas franquias que oferecem um alto custo benefício, geram renda mensal atrativa e permitem pequenos investimentos. Fazendo parte desse grupo, a empresa se destaca quando se trata de empreender a partir de R$6 mil. As franquias PremiaPão promovem uma rentabilidade média de R$5.000 por mês

Há pouco tempo no mercado, a franquia pernambucana já possui mais de 100 franqueados espalhados pelo país. Com uma ideia inovadora e consciente de fazer anúncios em saco de pão ? 100% biodegradáveis -, os sócios Raphael Mattos e Diego Castro conseguiram unir simplicidade e lucro. Em um sistema que permite proximidade entre franquia e franqueado, este modelo chamou atenção por ser simples e rápido. A partir do treinamento online que inclui o kit e manual do franqueado e técnicas de venda, franqueado também tem acesso ao material profissional exclusivo com todos as ferramentas necessárias, que é enviado pelo correio.

A partir dessas ferramentas que permitem um alcance maior, o trabalho é feito com o sistema home-based, onde o atendimento aos clientes é feito com flexibilidade de horário. Não precisa muito para adotar esse modelo de negócios. Com o capital em mãos, o próximo passo é seguir as instruções passadas ao longo dos vídeos e dos textos. Todo suporte é continuo e personalizado de acordo com as necessidades do franqueado. A empresa, além do suporte técnico, fica responsável por produzir o material promocional e o design, elaborar embalagens e fazer a gestão de negócios, cabe ao franqueado encontrar clientes interessados e preencher o espaço disponível para os anúncios no saco do pão.

