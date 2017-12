Shaw Academy lança uma nova plataforma personalizada de tecnologia educacional

DUBLIN, 27 de janeiro de 2017 /PRNewswire/ -- A Shaw Academy, a maior educadora online ao vivo do mundo lançou sua própria plataforma educacional para atender ao contínuo aumento de alunos que se beneficiam de seu conteúdo. A empresa irlandesa com escritórios no Reino Unido, EUA e Índia oferece educação online ao vivo sobre uma ampla gama de matérias com foco em habilidades práticas. O número de estudantes triplicou nos últimos doze meses e houve um aumento de 322%, em média, no volume comparado ao ano anterior desde seu início em 2011.

O rápido crescimento da Shaw Academy, fundada por James Egan e Adrian Murphy, é baseado nos princípios básicos do fornecimento de uma educação excelente, disponível e acessível a todos, com o suporte de uma tecnologia proprietária. Seus cursos são selecionados e desenvolvidos por especialistas, e entre as matérias práticas oferecidas estão marketing, tecnologia, design, finanças, vendas, nutrição e fotografia, entre outras. As aulas são ao vivo, garantindo as tendências mais atualizadas e a interação dos alunos em tempo real e no horário de sua preferência.

A nova plataforma Phoenix possibilita à Shaw Academy ensinar simultaneamente ao vivo e online um número maior de alunos do que nunca, oferecendo um serviço muito mais automatizado, mas também personalizado aos seus alunos. Ao se inscrever no curso escolhido, o assinante será conduzido por um caminho que se baseia e se concentra em resultados. A Shaw Academy pode agora adaptar completamente as informações aos alunos com base na escolha da matéria, nível de experiência e carreira desejada. Inúmeros elementos envolvendo jogos também serão utilizados no período de estudo relevante à matéria, estimulando ainda mais as taxas de conclusão. A nova tecnologia aprimorará a experiência ao vivo permitindo que o aluno receba respostas detalhadas imediatamente, e colabore com pesquisas e enquetes em tempo real durante as sessões ao vivo possibilitando aos educadores da Shaw Academy modificar e melhorar o conteúdo, elevar os níveis de satisfação e consequentemente as pontuações da ferramenta NPS.

Referindo-se ao lançamento da plataforma Phoenix, James Egan, cofundador e CEO disse: "A criação da Phoenix é uma evolução empolgante da Shaw Academy. Nós temos agora nossa própria plataforma educacional escalável e ao vivo que se auto-aperfeiçoa continuamente. Permite personalizar e aprimorar ainda mais a experiência de aprendizado dos alunos, cujas metas, sonhos e aspirações são a nossa prioridade principal. Nosso crescimento contínuo significa que até o fim de 2017, nós estaremos ensinando dois milhões de novos alunos a cada mês. A Phoenix nos permite demonstrar uma verdadeira inovação no fornecimento de educação, ensinar milhões de novos estudantes e continuar a reduzir o custo da educação".

Informações para contato

John White ? diretor de assuntos corporativos - john.white@shawacademy.com , +353-87-6678985

To view the original version on PR Newswire, visit:http://www.prnewswire.com/news-releases/shaw-academy-lanca-uma-nova-plataforma-personalizada-de-tecnologia-educacional-300397936.html

FONTE Shaw Academy