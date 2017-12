Shopping center em Minas Gerais inicia 2017 com a conquista de novas lojas e boas perspectivas

Entre as novidades previstas para este ano está a academia de ginástica Plataforma, que vai ocupar um espaço de 800 metros quadrados no Piso 2. Outras operações, como um espaço exclusivo da Cemig ?que trará diversas inovações tecnológicas, serviços e será acessível a pessoas com necessidades especiais?, Sport Hall, de artigos esportivos, Espaço Laser, que oferece depilação a laser, e o quiosque Mundo do Banho, de sabonetes e aromas artesanais, serão inauguradas em breve no Minas Shopping. Já as marcas Colosso, de artigos para animais de estimação, e Avatim ?que tem uma ampla linha de produtos, como essências, cremes, sabonetes, aromatizantes, velas e incensos? foram inauguradas neste mês.

No final de 2016, uma das grandes conquistas do Minas Shopping foi a inauguração da loja D+ Casa & Presentes, ligada ao Grupo Leitura. Em apenas duas semanas de funcionamento, a nova loja superou em 40% a meta estipulada de faturamento. O espaço oferece aos clientes, em 1.600 metros quadrados, cerca de 30 mil itens de 10 segmentos diferentes, como brinquedos, decoração e presentes, produtos para o lar, eletrônicos, entre outros. Outra inauguração de destaque no período foi a da franquia Pizza Hut, maior rede de pizzaria do mundo.

Além da abertura das novas lojas em 2016, o Minas Shopping realizou um amplo investimento em revitalização para oferecer mais comodidade aos clientes. As mudanças envolveram a troca de todo o piso de granito, novos banheiros, fraldário e Praça de Alimentação totalmente revitalizados, espelhos nas pilastras do mall, além da inauguração de um terceiro Espaço Família. A Praça de Eventos também passou por uma revitalização completa, que incluiu o nivelamento do piso com as lojas, proporcionando aos clientes um ambiente completamente modernizado e espaçoso. "Assim, o Minas Shopping ficou ainda mais agradável, moderno e atrativo para clientes e lojistas", afirma Christian Magalhães, gerente de Marketing do Minas Shopping.

Inovações tecnológicas - Outro grande destaque de 2016 foi o lançamento do aplicativo mobile "Meu Minas", em que os clientes têm acesso a promoções do Minas Shopping, programação de eventos e de cinema, com a possibilidade de compra de ingressos, lembrete de vaga do estacionamento, com o objetivo de identificar o local em que o veículo foi estacionado e facilitar o retorno, e a vantagem de pagar o tíquete com cartão de crédito, sem enfrentar filas. O aplicativo ainda oferece dicas especiais sobre a cidade e está disponível, gratuitamente, para Android e iOS, bastando acessar o Google Play e a AppStore. Os clientes podem selecionar as lojas favoritas e receber as promoções exclusivas delas.

Ações de inovação tecnológica também foram realizadas, incluindo a disponibilização de diretórios de mall digitais, um serviço em que os clientes podem localizar as lojas desejadas. O Minas Shopping ainda lançou o Serviço de Atendimento ao Lojista (SAL), que centralizou tudo em um só lugar: informe de vendas, aprovação de layout de vitrines, solicitação de acesso e crachás. Também foi fechada uma parceria com a Conect Car, em que, por meio de um pequeno aparelho colado no para-brisa do veículo, ele é identificado nas cancelas automáticas do estacionamento e o acesso é liberado.

"Além da ampliação do mix de lojas, que traz mais opções aos clientes, e da revitalização, que oferece maior conforto e comodidade, o consumidor deseja ter o shopping 'na palma da mão', por meio dos smartphones e tablets. Por isso, também estamos investindo em tecnologia para possibilitar ao cliente consultar e realizar serviços por meio do próprio celular no mall. Assim, temos trazido o público do meio virtual para o meio físico, que é o ponto de venda", declara Magalhães.

