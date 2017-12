Shopping Flamingo promove semana Summer Sale com descontos de 40 até 70%

Alphaville - Barueri--(DINO - 11 jan, 2017) - Início do ano marca a temporada de promoções e liquidações no comércio brasileiro. E no Shopping Flamingo não seria diferente. O open mall de Alphaville promove de 23 a 28 de janeiro a semana Summer Sale, com descontos imperdíveis de 40 até 70%.

No mix de variedades estão lojas de bem-estar, perfumaria, salões de beleza, décor e, claro, moda, que trazem produtos como roupas, calçados, acessórios, com preços pra lá de atrativos.

A Summer Sale acontece em horário normal de funcionamento do shopping, que é de segunda a sábado, das 10h às 20h.

Confira, a seguir, as lojas participantes e sua promoção:

A Barbearia: 40% em todos os serviços oferecidos.

Adriana Ambrosi: 50% em toda a loja, exceto festa e produtos já com valores promocionais. Válido para pagamento à vista.

Avatim: até 40% em produtos selecionados.

Bless: corte feminino com 40% de desconto, inclusive, no corte bordado de pontas duplas (split-ender Pró).

Boutique de Criações: até 50% em produtos selecionados.

Casa com Estilo: até 60% de desconto nas almofadas selecionadas.

Essência Yoga: fechando o pacote trimestral com oito aulas de yoga por mês ganhe 50% na primeira mensalidade.

Fast Frame: até 50% de desconto em produtos selecionados e 20% nos serviços de molduraria.

Fernanda Rosa: até 50% de desconto em produtos selecionados.

Le Lanfredi: até 40% de desconto nos calçados selecionados.

Life & Body Brasil: 40% de desconto no Isoblend da Giants de proteína isolada.

Lu Maranhão: Até 70% de desconto em produtos selecionados.

Neka Fraga Beauté: 40% de desconto em shampoos, condicionadores e na máscara de tratamento da linha Schwarzkopf. E ainda, ao trazer sua máscara de cílios usada, ganhe 50% de desconto na da RK by Kiss.

Originale: até 50% de desconto nas peças sinalizadas.

Ostbahn: até 40% de desconto nas peças sinalizadas.

Sheli: até 50% de desconto nas peças sinalizadas.

Tetela Whitaker: 40% de desconto na mão de obra.

Vasconcelos"s Ótica: até 70% de desconto.

X-Fit: até 50% de desconto em produtos como coqueteleiras, canecas, whey proteins e etc.

SUMMER SALE

Data: de 23 a 28 de janeiro

Horário de funcionamento: das 10h às 20h

Endereço: Alameda Araguaia, 762, Alphaville ? Barueri - SP

Site: www.shoppingflamingo.com.br

Facebook: www.facebook.com/ShoppingFlamingoAlphaville

Instagram: instagram.com/shoppingflamingoalphaville

Sobre o Shopping Flamingo

Inaugurado em 1999 no coração de Alphaville, na Alameda Araguaia, o Shopping Flamingo foi construído e planejado para oferecer conforto e experiências únicas.

Composto por 128 lojas distribuídas em dois pisos, o primeiro open mall de Alphaville oferece os mais diversos serviços, como restaurantes, lojas de decoração, moda feminina e masculina, acessórios em geral, perfumaria, suplementos alimentares, além, de abrigar uma unidade de uma das maiores redes de academia da América Latina, a Smart Fit e uma franquia da americana Domino"s.

Inspirado nos cinematográficos malls norte-americanos, o Shopping Flamingo foi projetado para atender a exigente comunidade de Alphaville e região, com diferencial tanto do atendimento quanto no projeto arquitetônico criado ao ar livre, tornando o centro de compras um local para atividades diversas para toda a família.

O shopping ainda conta com um serviço exclusivo do Flamingo Express: veículo próprio do shopping que oferece transporte gratuito durante a semana no horário de almoço. Além disso, cliente Flamingo tem desconto no estacionamento. Ao fazer suas compras, o cliente, deve pedir ao lojista conveniado o selo de desconto para isentar a primeira hora do estacionamento.

Website: http://shoppingflamingo.com.br/