SIAE MICROELETTRONICA implantará uma nova rede digital de micro-ondas em toda a área de São Paulo para a CPFL Energia

CPFL Energia, o maior grupo privado do setor elétrico brasileiro, investiu na implantação de uma inovadora rede de transmissão por rádio micro-ondas para interconectar suas instalações operacionais, na região de São Paulo.

A nova rede substituirá uma rede análoga SHF existente, que está no final de sua vida útil, e oferecerá um anel de comunicação de alta capacidade, interconectando 27 instalações, incluindo subestações de energia elétrica, centros operacionais e um Data Center da CPFL. Para este projeto, a CPFL escolheu a SIAE MICROELETTRONICA, juntamente com a sua parceira CMA para oferecer uma solução turnkey , que também inclui o projeto da rede, a implantação e o treinamento. A rede será totalmente gerenciada e terá como base a plataforma AGS20, a mais recente solução de rádio digital por micro-ondas, que oferece proteção integrada em anel.

"O mecanismo integrado de proteção em anel e o gerenciamento de rádio múltiplo, a partir de um único elemento de rede compacto, oferecem à CPFL a oportunidade de reduzir o equipamento no local, minimizando os custos necessários para a renovação do seu backbone", disse Raphael Macedo, líder de vendas para mercados verticais no Brasil.

"A CPFL já é usuária dos sistemas de rádio da SIAE MICROELETTRONICA e conta com a alta qualidade de seus produtos", disse Jefferson Alberto Scudeler, gerente de Automação e Smart Grid na CPFL, acrescentando que "Esta rede nos permitirá oferecer um serviço melhor e uma gestão moderna de nossa infraestrutura em São Paulo". -Sobre a SIAE MICROELETTRONICA? SIAE MICROELETTRONICA, fundada em 1952, é líder em tecnologia de comunicação sem fio. Presente em mais de 25 países, oferece às operadoras nacionais e internacionais uma solução tecnológica avançada para transporte por micro-ondas e ondas milimétricas, além de serviços e projetos. Em 2014, o grupo fundou a SM OPTICS, uma empresa que lidera a inovação em comunicação com base em fibra, contando com uma gestão comprovada e equipe de P&D com mais de 20 anos de experiência no domínio óptico, bem como na prestação de serviços profissionais abrangentes. Para mais informações: www.siaemic.com

