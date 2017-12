Sikorsky e PZL Mielec planejam tour pelo Caribe e América Latina para demonstrar recursos multifuncionais da aeronave M28 que faz decolagens e pousos em pistas curtas

STRATFORD, Connecticut, 11 de janeiro de 2017 /PRNewswire/ -- A Sikorsky, empresa da Lockheed Martin, e sua afiliada PZL Mielec irão fazer um tour de dois meses, por 13 cidades de sete países do Caribe e América Latina, no início de 2017, para demonstrar os recursos de decolagem e pouso em pistas curtas da aeronave M28® bimotor turbohélice.

As demonstrações em voo e no solo começam em meados de março em Trinidad e Tobago e se estenderão pelo Brasil, Argentina, Equador, Colômbia, Panamá e México, até meados de maio. A turnê irá possibilitar operadoras comerciais, órgãos governamentais e militares na região avaliar o desempenho da aeronave M28 projetada e construída na Polônia, de 7.500 kg (16.500 libras), em pistas curtas e não pavimentadas -- e como sua cabine para 19 passageiros com porta traseira do tipo concha pode ser rapidamente convertida para o transporte de tropas, paraquedistas, carga e missões humanitárias.

"Quando você tem de transportar pessoas ou cargas em pistas curtas, não pavimentadas, com infraestrutura deficiente e sob condições atmosféricas adversas, calor ou gelo, a aeronave M28 bimotor turbohélice é perfeita para a América Latine e Caribe", disse o vice-presidente da Sikorsky para a América Latina, Adam Schierholz. "Estamos levando essa aeronave confiável e eficiente para mostrar a possíveis operadoras seus extraordinários recursos de decolagem e pouso em pistas curtas e as muitas maneiras de se beneficiar de sua excepcional autonomia, capacidade de carga e flexibilidade multifuncional".

Com sua asa de alta sustentação, propulsores com reversão de empuxo e dois motores turboélice Pratt & Whitney Canada PT6-65B de 1.100 shp (820 kW):

a aeronave M28 vazia pode decolar e pousar em uma pista rudimentar com apenas 345 metros (1.000 pés) de comprimento.

O M28 carregado com uma carga de 1.000 kg (2.204 libras), tem uma autonomia de 1.592 km (860 nm) de distância, com reserva de segurança para 45 minutos de voo.

Dois pilotos podem decolar o M28 com uma carga total de 19 passageiros sentados ou um máximo de 2.300 kg (5.000 libras) de carga em uma pista de apenas 548 metros (1.800 pés) de comprimento, com um alcance de mais de 450 quilômetros (225 nm).

a cabine de 148m3 (485 cu ft.) pode ser equipada com piso com rolamentos removíveis, elevador de carga opcional e retentor de carga pesada para lançamento por paraquedas ou carregar/descarregar cargas pela porta traseira.

A Sikorsky irá convidar operadoras comerciais, organizações governamentais, órgãos de segurança e comandantes da aviação militar para observar o M28 em ação e examinar a aeronave altamente configurável em uma grande variedade de funções operacionais e logísticas.

"O M28 é uma aeronave testada e robusta, que não exige muito apoio para continuar voando", disse o projetista-chefe da M28, Mariusz Kubryn. "Ela tem a maior capacidade útil de carga em sua classe e é frequentemente preferida ao invés de grandes plataformas, por causa de sua flexibilidade para missões múltiplas e desempenho de melhor custo/benefício".

Mais de 100 aeronaves M28 operam atualmente no mundo, tanto em configurações comerciais como militares, fornecendo transporte de passageiros, treinamento para paraquedistas, patrulha de fronteira e proteção de áreas de pesca. A aeronave recebeu certificação da ANAC do Brasil, bem como da EASA e da FAA. A Força Aérea dos EUA usa a variante C-145A para missões aéreas de carga para suas tropas no Afeganistão.

A aeronave M28 começará sua turnê pela América Latina em 17 de março de 2017, em Trinidad e Tobago. O acesso à aeronave só se dará por convite. Um website, no qual as operadoras de transporte comercial e órgãos governamentais podem se informar sobre os locais da turnê e se registrar para ver a aeronave, irá ao ar em meados de janeiro de 2017. Para saber mais sobre a aeronave M28, por favor, visite www.m28aircraft.com .

A aeronave M28 também será apresentada por agendamento durante a feira de Defesa e Segurança (LAAD Defense and Security) no Rio de Janeiro, Brasil, (de 4 a 7 de abril).

Com décadas de apoio à clientes militares e governamentais da América Latina e Caribe, a Lockheed Martin é comprometida em atender as necessidades da aviação, indústria naval e aeroespacial da região.

Sobre a Lockheed Martin

Com sede em Bethesda, Maryland, a Lockheed Martin é uma empresa global de segurança e de produtos aeroespaciais que emprega aproximadamente 98.000 pessoas em todo o mundo e está envolvida principalmente em pesquisa, projeto, desenvolvimento, fabricação, integração e manutenção de sistemas avançados de tecnologia, produtos e serviços.

