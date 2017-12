SIL orientaCuidados importantes para evitar riscos elétricos durante as chuvas de verão ( DINO - 24 jan, 2017) - No último verão o principal motivo para a interrupção do fornecimento de energia na cidade de São Paulo foi a queda de galhos e de árvores nos cabos da rede elétrica, de acordo com nota publicada no site da AES Eletropaulo. Embora seja de conhecimento geral a importância da arborização nos grandes centros urbanos ? por proporcionar diminuição da poluição e maior permeabilidade do solo ?, nem sempre são tomadas as devidas providências para que a vegetação conviva em harmonia com o desenvolvimento destas localidades. A mais importante: a execução do serviço de poda que, se bem realizado, reduz o risco de queda de energia durante este período de fortes chuvas. Mas não só.